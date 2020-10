PS5: Darum ist die Next Gen-Konsole so groß

Sieht man sich Vergleichsbilder an, dann ist zu erkennen, dass die PS5 die bisher größte Konsole von Sony ist. Doch warum ist sie so groß? Wie aus einem Artikel von Nikkeis Xtech (via VGC.com) hervorgeht, liegt das an der Kühlung.

Die Kühlung war extrem wichtig: Laut Otori Yasuhiro von Sony muss das Mainboard der PS5 auf beiden Seiten gleich gut gekühlt werden. Und hier kommt der Lüfter ins Spiel, der 45 Millimeter misst. In einem Teardown-Video hat Sony bereits gezeigt, wie groß dieser Lüfter ist.

Link zum YouTube-Inhalt

Die PS5 hätte auch kleiner sein können

Das ist der Grund für die Größe der Konsole: Otori Yasuhiro erklärte, dass die PS5 eigentlich deutlich kleiner hätte ausfallen können, wenn Sony anstatt des einen großen Lüfters zwei kleinere verbaut hätte. Und zwar auf jeder Seite des Mainboards einen. Das jedoch wäre technisch eine Herausforderung gewesen und es hätte die Produktionskosten der Konsole in die Höhe getrieben.

Daher entschied sich Sony dazu, einen einzigen, dafür aber sehr großen Lüfter zu verbauen. Und dessen Größe ist maßgeblich dafür verantwortlich, dass die PS5 so riesig ist.

Allerdings hat Sony großen Wert darauf gelegt, einen sehr leisen Lüfter zu verbauen. Während Hands-Ons mit der Konsole zeigten sich Tester besonders davon beeindruckt, wie leise die PS5 arbeitet. Das war für manchen sogar noch beeindruckender als die schnellen Ladezeiten der SSD. Manche meinten sogar, dass sie sich überhaupt nicht sicher waren, den Lüfter überhaupt zu hören.

Nun wissen wir also, dass der große Lüfter der PS5 dafür verantwortlich ist, das wir uns eine sehr große Konsole ins Wohnzimmer stellen müssen.

Stört euch die Größe der PS5? Hättet ihr lieber eine kleinere Konsole gehabt, die dafür mehr gekostet hätte?