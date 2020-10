PS5 soll superleise sein, auch bei 30 Grad Raumtemperatur

Rund fünf Wochen vor Release verraten erste japanische Erfahrungsberichte neue Details zur PlayStation 5. So wirkt Sonys neue Konsole recht groß und die Ladezeiten sind wirklich flott. Aber wie sieht es mit den Lüftern aus? Die Magazine 4Gamer und Dengeki zählen zu den Testern und berichten nach ihrer Anspielmöglichkeit von einer erstaunlich leisen PS5-Konsole (via Dualshockers).

Wer sich bei seiner PS4 oder anderer Konsolen- und PC-Hardware über laute Lüfter ärgert, der dürfte sich über diese Nachrichten besonders freuen: Die PS5-Lüfter sind auch unter anspruchsvolleren Bedingungen kaum zu hören, wie unter anderem 4Gamer nach einem Hands On berichtete:

"Ich fing an Godfall, einen der Starttitel, zu spielen. Nach einer Weile überprüfte ich es, aber der Wind, der aus der Lüftungsöffnung kam, war sanft und fühlte sich nicht extrem heiß an. Zu diesem Zeitpunkt lag die Temperatur des Studios bei etwa 30 °C. Aus den Spezifikationen des installierten SOC ging hervor, dass er bei etwa 55-60 °C arbeitete. Wenn es so heiß läuft, fragen Sie sich vielleicht: "Ist das Geräusch des Lüfters nicht laut?" Aber das Gegenteil war der Fall. Wie bereits erwähnt, war die Lüftung sanft und ich konnte kaum das scheinbar rotierende Geräusch des Lüfters hören."