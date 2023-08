PS5 günstig bei Amazon: Die Disc Edition gibt’s jetzt wieder zum Toppreis im Angebot

Die PS5 gibt's jetzt bei Amazon im Angebot - und das schon lange vor dem 2. Prime Day.

Bei Amazon gibt es die PlayStation 5 jetzt wieder günstig im Angebot: Für die Standard-Version mit Disc-Laufwerk bezahlt ihr gerade nur noch 469,99€ statt 549,99€. Amazon macht wie üblich keine Angaben dazu, wie lange der Deal gilt. Wenn ihr ihn nicht verpassen wollt, solltet ihr daher nicht zu lange mit dem Kauf warten:

Dass Amazon die Konsole so schnell nach den Angeboten im Juli schon wieder günstiger verkauft, ist umso erstaunlicher, da erst kürzlich ein 2. Prime Day für Oktober angekündigt wurde. Vermutlich lag es an der Konkurrenz, dass der Händler nicht mehr so lange warten wollte: Alternativ findet ihr den Deal nämlich auch bei MediaMarkt und bei Saturn. Der Versand der PS5 ist dort ebenfalls kostenlos.

Noch günstiger: PS5 im Ebay-Gutscheinangebot

Am günstigsten sind Amazon und MediaMarkt mit diesem Angebot allerdings nicht. Ihr könnt die PS5 nämlich aktuell einzeln in der Disc Edition für nur 449,95€ bei Ebay bekommen, wenn ihr dort den Rabattcode PLAYER23 verwendet. Sofern ihr dem dortigen Händler vertraut, könnt ihr also nochmal rund 20€ im Vergleich zum Amazon-Deal sparen:

Anbieter ist in diesem Fall der größere Ebay-Händler Sbdirect24, der häufiger Konsolen günstig verkauft. Seine Rezensionen sind aktuell zu 98,7 Prozent positiv. Der Gutscheincode ist noch bis zum 30. August gültig, die Konsole könnte aber natürlich auch schon vorher ausverkauft sein.

PS5-Spiele bei Amazon im Angebot: Jedi Survivor und mehr

Bei Amazon gibt es gerade große Spiele von EA im Angebot, sowohl für PS5 als auch für Xbox.

Falls ihr eure neue Konsole gleich standesgemäß einweihen wollt, könnt ihr euch bei Amazon auch gleich mit günstigen PS5-Spielen eindecken. Dort läuft nämlich gerade ein Sale mit großen Titeln von Electronic Arts, in dem ihr Star Wars Jedi: Survivor, F1 23 und Dead Space günstiger bekommen könnt. Daneben läuft auch noch die Plaion Gaming Week mit Titeln wie Atomic Heart oder Crisis Core Final Fantasy 7 Reunion. Hier kommt ihr zu den beiden Sales:

