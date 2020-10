Dass sich die Seitenflügel der PS5 abnehmen lassen, haben wir in dem Video von Sony gesehen, in dem die Next-Gen-Konsole zerlegt wird. Allerdings gibt es bisher noch keine klare Aussage darüber, ob es offiziell individuelle Seitenflügel zu kaufen geben wird. Dennoch bietet ein Händler dieses Zubehör jetzt an.

Erste Custom-Seitenflügel ermöglichen schwarze PlayStation 5

Bunte Seitenflügel für die PS5: Der Händler mit dem Namen PlateStation 5 bietet euch in seinem Shop bisher fünf Design dieser Seitenflügel an. Ihr könnt sie in den Farben Mattschwarz, Kirschrot, Chrom, Indigoblau und Dschungelcamo kaufen.

PS5 "Black Edition" Marke Eigenbau: Dies Designs sehen durchaus gut aus und vor allem die schwarzen Flügel könnten all diejenigen zufrieden stellen, denen die weißen, offiziellen nicht gefallen und welche sich eine schwarze PS5 wünschen.

Wie teuer sind die Plates? Für ein paar Seitenflügel bezahlt ihr 34,95 Euro. Ihr könnt sie ab sofort direkt über den Shop vorbestellen. Es handelt sich aber um inoffizielle 3rd-Party-Produkte, die allem Anschein nach nicht von Sony zertifiziert sind. Die Auslieferung des Zubehörs erfolgt zum Release der PS5.

Passt das denn auch wirklich?

Es ist noch ein kleines Glücksspiel: Das Angebot hat schon für Fragen innerhalb der Community gesorgt. Denn passen die Seitenflügel auch wirklich an die Konsole? Immerhin gibt es ja keine genauen und offiziellen Maße, beispielsweise, was die Verbindungstücke angeht.

Darauf hat PlateStation 5 über Twitter reagiert und erklärte, dass sie sich an die Maß halten, die Sony bisher bekannt gegeben hat. Talentierte Ingenieure hätten sich der ganzen Sache angenommen, doch bevor die Flügel verschickt werden, soll alles noch einmal überprüft werden. Das heißt aber auch: Sollte es dumm laufen und das Zubehör passt nicht, dann müsst ihr wohl länger auf eure Lieferung warten.

Link zum Twitter-Inhalt

Release, Preis und alle weiteren Infos zur PlayStation 5

Die PS5 erscheint am 19. November 2020 in Deutschland und wird in zwei Variationen zu haben sein: Die Laufwerk-Edition kostet 499 Euro, die schlankere Digital-Edition hingegen 399 Euro.

Alle Infos zur PS5-Hardware, den neuen Features und Spielen findet ihr in unserer großen Info-Übersicht.

Würdet ihr euch jetzt schon solche Seitenflügel bestellen? Befürchtet ihr, dass sie nicht passen?