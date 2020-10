PS5: Offizielles Video baut die Konsole komplett auseinander

Es dauert nicht mehr lange und dann erscheint die PlayStation 5 endlich. Deshalb hat Sony jetzt auch begonnen, mehr und mehr zur Hardware preiszugeben. In dem neuesten Video wird die Konsole auseinander gebaut, um auch wirklich jedes kleinste technische Detail vorzustellen.

Hier könnt ihr es euch anschauen:

Link zum YouTube-Inhalt

Offizielles Teardown-Video baut die PS5 auseinander

Das Video startet mit einer komplett zusammengebauten Konsole und arbeitet sich nach und nach durch. Gestartet wird mit den freizugänglichen Anschlüssen auf der Vorder- sowie der Rückseite. Die Vorderseite hat zwei Schlitze für die Lüftung und auf der Rückseite befindet sich abseits von den Ports die Abluftöffnung.

Diese Ports sind auf der Vorderseite verbaut:

1x USB-A

1x USB-C

Diese Ports sind auf der Rückseite verbaut:

2x USB-A

1x Lan-Anschluss

1x HDMI-Out

1x Stromanschluss

So funktioniert der Ständer: Im Video ist zudem zu sehen, wie der Ständer der PS5 für die stehende und die liegende Position an der Konsole angebracht werden kann. Soll die PS5 vertikal stehen, so müsst ihr den Fuß unten mit der Schlitzschraube befestigen. Für die liegende Konsole ist keine Schraube benötigt. Ihr müsst dafür auf der Rückseite große PlayStation-Zeichen finden, denn sie markieren, wo der Ständer eingehakt werden muss.

Im Ständer befindet sich zudem ein Stauraum. Dort kann, wenn die Konsole liegt, die Schraube versteckt, und wenn die Konsole steht, die Verdeckung für das Schraubenloch, verstaut werden.

Die Abdeckungen sind ganz leicht abnehmbar! Ihr könnt einfach auf beiden Seiten die Flügel hinten anheben und dann zur Unterseite hin wegschieben. Dort versteckt sich dann auch sofort der Lüfter. Ihr könnt so also unkompliziert eure Konsole reinigen. Besonders ist, dass sich dort zwei Staubfänger befinden, die den Staub sammeln und dann mit einem Sauger leicht reinigen lassen. Neben dem Lüfter befindet sich auch die SSD-Speichererweiterung. Diese ist eine M.2-Schnittstelle mit PCIe 4.0-Unterstützung.

Bis zu diesem Punkt könnt ihr die PS5 komplett selbst auseinander bauen, ohne die Garantie zu verlieren.