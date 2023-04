Trotz Vita-Flop: Sony plant offenbar mit PS5-Handheld

Die PS5 wird vielleicht bald mobil.

Geht es nach den bekannten Industrie-Insider Tom Henderson, erscheint im Laufe des Jahres nicht nur eine PlayStation 5-Konsole mit abnehmbaren Laufwerk, sondern darüber hinaus neue Kopfhörer und sogar ein Handheld. Der soll aber nicht eigenständig Spiele wiedergeben, sondern auf Streaming über die PS5 setzen.

Das ist "Project Q Lite":

Über seine Seite Insider Gaming hat Henderson das Projekt "Q Lite" enthüllt. Dabei handelt es sich wohl um einen Handheld mit 8 Zoll großem LC-Display, der an das Design der PS5 angelehnt ist und die Features des DualSense-Controllers erbt. Wir können also mit adaptiven Triggern und haptischem Feedback rechnen.

Außerdem soll das tragbare Streaming-Gerät viele typische Handheld-Funktionen mitbringen. Dazu zählen:

Ein Klinkenanschluss für Kopfhörer

Ein Lautstärkeregler

Lautsprecher

Remote Play statt Cloud-Streaming

Laut Insider Gaming handelt es sich bei Q Lite um keinen Streaming-Handheld wie etwa der G Cloud von Logitech, das in PlayStation Plus Premium enthaltene Cloud-Streaming soll also nicht darauf laufen. Das würde auch Sinn ergeben, schließlich würde dann ein Kaufargument für die PS5 wegfallen.

Stattdessen soll der Handheld die Remote Play-Funktion pushen. Spiele sollen also von eurer Konsole auf den Handheld über euer WLAN-Netz übertragen werden. Dadurch sind die Latenzen gering, ihr solltet also recht verzögerungsfrei darauf zocken können. Die PS5 ackert jedoch die ganze Zeit im Hintergrund, verbraucht also ordentlich Strom.

Vor- und Nachteile von Remote Play

Im Gegensatz zu einem Handheld wie der Switch oder dem Steam Deck benötigt ein Streaming-Handheld keine starke Hardware, sondern muss nur das Bildsignal wiedergeben, ersetzt also euren Fernseher für die Bildausgabe.

Grafisch kann Streaming trotz verlustbehaftetem Übertragungsstandard gegenüber den limitierten Hardware-Fähigkeiten der Konkurrenz punkten, dafür sind allerdings wie bereits erwähnt zwei Geräte (PS5 plus Handheld) notwendig.

Q Lite setzt zudem anscheinend eine permanente Internetverbindung voraus und auch eine stärke Verzögerung ist je nach WLAN-Setup nicht auszuschließen.

Preis und Erscheinungstermin

Da keine leistungsfähige Hardware im Handheld verbaut sein wird, sollte der Anschaffungspreis vergleichsweise günstig ausfallen. Details nennt Insider Gaming aber nicht.

Auch nicht zum Launch-Datum. Tom Henderson geht jedoch davon aus, dass der Handheld nach der PS5 mit abnehmbaren Laufwerk und vor der PS5 Pro erscheint, also gegen Ende 2023 oder Anfang 2024. Der Handheld durchläuft gerade die letzte Phase der Qualitätssicherung, es könnte also sein, dass er gerade erst in die Produktion gegeben wird.

Würdet ihr euch einen Remote Play-Handheld kaufen?