Neues PS5-Zubehör: Insider leakt Pläne für In-Ear-Kopfhörer

Kabellose Kopfhörer gibt es für die PlayStation 5 mittlerweile in Hülle und Fülle und auch In-Ear-Lösungen werden für die Sony-Konsole bereits angeboten. Allerdings noch nicht von Sony selbst und genau das soll sich bald ändern – zumindest sagt das ein aktuelles Gerücht.

Wer ist die Quelle? Tom Henderson von Insider-Gaming berichtet, dass Sony aktuell an sogenannten Earbuds für die Konsole arbeitet. Der Codename lautet "Project Nomad", abseits davon will Henderson zudem ein paar weitere Details zur neuen Hardware erfahren haben, darunter auch den möglichen Release-Zeitraum:

Akku-Laufzeit: ca. 5 Stunden

ca. 5 Stunden Release: Ende des Fiskaljahrs 2023 (ca. Dezember 2023 bis April 2024)

Die angebliche Akkulaufzeit bewegt sich dabei im Rahmen anderer aktueller Earbuds, die meist zwischen 5 und 6 Stunden durchhalten. Ähnlich wie beispielsweise die aktuellen Airpods von Apple soll Project Nomad in einem speziellen Case kommen, welches die Kopfhörer kabellos aufladen kann.

Auch ein anderes Headset in der Mache?

Daneben werkelt Sony laut Insider-Gaming offenbar auch noch an anderem weiteren Headset. Dieses ist allerdings eine Nummer größer und wird über die Ohren gestülpt, also ähnlich wie das bereits erhältliche Pulse 3D-Headset. Auch hier gibt es bereits einen Codenamen – Voyager – erscheinen soll das Modell zeitgleich mit Project Nomad.

Was macht dieses Headset besonders? Das ist noch nicht wirklich klar, Tom Henderson zufolge, soll der Funktionsumfang aber mit dem des Inzone H7 Gaming-Kopfhörers vergleichbar sein. Der wird ebenfalls von Sony produziert und bietet laut offiziellem Datenblatt unter anderem Spatial Sound in 360 Grad. Durchaus denkbar also, dass Sony hier das grundlegende Konzept adaptiert und noch mehr auf 3D Audio ausrichtet.

Wie immer gilt: Auch wenn Tom Henderson gute Quellen innerhalb der Branche hat, handelt es sich um ein unbestätigtes Gerücht. Sony hat sich noch nicht zu möglichen neuen Headsets geäußert.

Die besten aktuellen Wireless-Headsets für die PS5 findet ihr übrigens in unserer Kaufberatung:

Gerüchte um neues PS5-Modell schon seit längerem

So oder so wird spannend zu sehen sein, ob und welche Hardware-Ankündigungen Sony noch im Laufe des Jahres 2023 machen wird. Erst im Januar hatte das Unternehmen den DualSense Edge-Controller veröffentlicht, der Release von PSVR 2 steht unmittelbar vor der Tür.

Abseits davon ranken sich bereits seit Wochen Spekulationen um ein mögliches neues PS5-Modell. Das soll ein abnehmbares Laufwerk haben und zudem weitere Hardware-Anpassungen beinhalten. Was dahinter steckt – und welche Vorteile so ein abnehmbares Laufwerk hätte – verrät euch Kollege Chris in seinem Special. Die erste Meldung zu diesem Modell kam damals übrigens ebenfalls von Insider-Gaming.

