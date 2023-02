Neues PS5-Modell mit abnehmbarem Laufwerk? Alle reden davon - doch was bringt euch das?

PS5 Pro? PS5 Slim? Die Zukunft von Sonys aktueller PlayStation-Generation ist ungewiss, aber es ranken sich schon zahlreiche Mythen um kommende Modelle. Darunter ein Gerücht, laut dem gegen Ende 2023 eine Revision erscheint, die über ein abnehmbares Laufwerk verfügt und alle bisherigen PS5-Konsolen ablöst.

Laut den Aussagen des verlässlichen Leakers Tom Henderson sind die Hardware-Spezifikationen der künftigen PS5 komplett identisch mit den beiden bisherigen Editionen, weshalb sich natürlich die Frage aufdrängt: Wieso sollte Sony das eigentlich machen?

Die Antworten darauf sind vor allem geschäftlicher Natur, was aber nicht bedeutet, dass ihr nicht auch mit einigen Vorzügen rechnen könnt. Welche Vorteile ihr davon hättet und was das neue Modell Sony bringen würde, zählen wir hier auf.

Weniger Stress, wenn das Laufwerk eurer PS5 kaputt geht

Geht das Laufwerk eurer PS5 kaputt, müsst ihr euch aktuell im Garantiefall an den Kunden-Support von Sony wenden. Der hilft euch zwar weiter, die Bearbeitung eurer Anfrage kann aber auch ganz schön langwierig sein. Mit einem Laufwerksmodul wären viele Stressfaktoren (auch außerhalb des Garantiezeitraums) jedoch direkt ausgeschlossen und das aus folgenden Gründen:

Grund Nummer 1 – Leichteres Troubleshooting:

Ließe sich das Laufwerk einfach abstecken, könnte rasch überprüft werden, ob tatsächlich der Blu-Ray-Player oder ein anderes Bauteil Schuld an komischen Geräuschen, Fehlermeldungen oder Abstürzen ist.

Grund Nummer 2 – Keine Wartezeiten beim Versand:

Hat sich das Laufwerk als Ursache für eure Probleme herausgestellt, könnte es beim neuen Modell einfach abgenommen und einzeln zu Sony geschickt werden. Momentan gibt der PlayStation-Support einen Zeitraum von maximal 15 Tagen beim Umtausch an, so lange müsst ihr im Schadensfall also auf eure Konsole verzichten. Mit der kommenden Revision könntet ihr hingegen weiter eure digital gekauften Spiele oder die Auswahl des PS Plus Abos genießen:

Grund Nummer 3 – Selbstreparatur:

Liegt eure PS5 außerhalb des Garantiezeitraums oder des gesetzlichen Gewährleistungsanspruchs, könntet ihr ein defektes Laufwerk mit wenigen Handgriffen selbst austauschen oder zu einer Reparaturwerkstatt in eurer Nähe bringen. Sonys veranschlagt für solche Dienste hingegen (je nach Region und Art des Defekts) eine Gebühr von ungefähr 270 Euro, wie PS5-Käufer*innen auf Reddit berichten. Selbst der Neukauf eines modularen Laufwerks dürfte deutlich günstiger ausfallen.

Sonys Garantie beträgt ein Jahr, ihr habt aber auch noch einen zweijährigen Gewährleistungsanspruch gegenüber dem Händler, der ab dem Kaufdatum gilt. In beiden Fällen solltet ihr davon absehen, eure Konsole zu öffnen, und sorgsam mit ihr umgehen, damit euch nicht das Recht eines kostenlosen Umtauschs oder einer Reparatur abgesprochen wird.

Grund Nummer 4 - Ein kaputtes Laufwerk kann euch nicht mehr vom PlayStation Network ausschließen:

Bislang fehlen Berichte darüber, ob PS5-Updates aufgrund eines defekten Laufwerks fehlschlagen können. Bei der PS4 war das noch ein häufiger Ausfallgrund, dort haben Aktualisierungen der Systemsoftware das Blu-Ray-Laufwerk nämlich auf mögliche Fehler gecheckt, um Manipulationen durch Hacker oder Cheater auszuschließen.

Der kleinste Fehler konnte betroffene Nutzer*innen jedoch vom PSN ausschließen. Um sich damit zu verbinden, wird nämlich eine aktuelle Firmware vorausgesetzt. Da das Laufwerk auch bei der PS5 als Sicherheitsmechanismus gegen Raubkopien und Hacks dient, rechnen wir damit, dass Updates dort ähnlich funktionieren und das Laufwerk einer Überprüfung unterziehen. Ansonsten würde es sich dauerhaft als potenzielle Angriffsmöglichkeit, wie bei diesem Jailbreak-Versuch, anbieten:

Grund Nummer 5 – Gesicherte Verfügbarkeit:

Mit dem optionalen Wegfall des Laufwerks wird die Gefahr eines Lieferengpasses reduziert. Vor allem Chips, die mit "veralteten" Fertigungsprozessen hergestellt werden, waren sogar vor der Corona-Pandemie schon Mangelware. Im Angesicht des darauffolgenden Digitalisierungsschubs bleiben sie es auch bis heute.

Eben solche Chips werden aber in Blu-Ray-Laufwerken eingesetzt. Fällt die Notwendigkeit eines Laufwerks weg, bestünde also nicht mehr ein so großer Bedarf an entsprechenden Chips und Lieferschwierigkeiten könnten besser abgefedert werden.

Das neue Modell würde sich damit in Sonys Bemühungen für eine durchgängige Verfügbarkeit einreihen. Die wird aktuell auch von einer Marketing-Kampagne des Unternehmens aufgegriffen, die unter anderem Kratos‘ Axt in London landen ließ:

Grund Nummer 6 - Günstigerer Neukauf:

Ist nicht das Laufwerk sondern eure PS5 an sich kaputt und sowohl Gewährleistungsanspruch als auch Garantie erloschen, wäre eine Neuanschaffung deutlich günstiger. Zumindest sofern das neue Modell den Preis der bisherigen Digital Edition für 450 Euro beerbt und unabhängig vom Laufwerk kaufbar wäre. Der bisherige Blu-Ray-Player ließe sich dann einfach am neuen Gerät anschließen.

Das sind die Vorteile für Sony

Wie eingangs erwähnt, würde auch der PlayStation-Hersteller von einem neuen Modell mit abnehmbarem Laufwerk profitieren. Vorrangig durch die reduzierten Kosten beim Kunden-Support, aber auch aufgrund der Fokussierung auf ein Modell.

Bisher erscheint die PS5 in einer digitalen Edition und einer Version mit Laufwerk, zwei unterschiedliche Modelle desselben Produkts treiben jedoch die Produktions- und Lagerkosten in die Höhe. Mit der neuen Revision würde dieser Aufwand deutlich verringert werden.

Ein abnehmbares Laufwerk wäre zudem verträglicher für die Umwelt: Modulare, leicht auszutauschende Komponenten reduzieren anfallenden Elektroschrott, der in vergangenen Jahren immer mehr Überhand genommen hat.

So könnte das abnehmbare Laufwerk funktionieren

Die Quellen von Tom Henderson, der als Erster über das sogenannte D-Chassis der PS5 berichtete, sprechen zwar von einem "abnehmbaren" Laufwerk, aber nicht davon, wie die Mechanik dahinter aussieht. Ein Stecksystem wäre denkbar, damit hat Sony beim DualSense Edge bereits Erfahrung sammeln können:

Aber auch ein externes Blu-Ray-Laufwerk, das per USB angeschlossen wird, wäre möglich. Die gibt es zum Beispiel auch für PCs und Laptops zu kaufen, neu wäre die Idee also nicht.

Wie das Modding-Portal Wololo.net berichtet, bringt die PS5 sogar die entsprechenden Voraussetzungen mit. Schließt ihr derzeit ein externes USB-Laufwerk an der PS5 an, wird es erkannt und kann auch Discs lesen, sie allerdings nicht abspielen.

Ein per USB angeschlossenes Laufwerk wäre für Besitzer*innen der PS5 Digital Edition eine geniale Lösung, da die Erweiterungsmöglichkeit im Fall des Falles nachgerüstet werden kann. Dadurch wäre der günstigere Preis von 450 Euro noch einmal ein Stückchen attraktiver für potenzielle Käufer*innen.

Für die externe Lösung spricht unter anderem ein zusätzlicher USB-C-Anschluss, der laut des Tom-Henderson-Leaks an der Rückseite angebracht sein soll. Andererseits orientiert sich das Design des D-Chassis aber wohl sehr an den bisherigen PS5-Modellen – Dazu würde ein schlanker Aufsatz, der aufgesteckt werden kann, am ehesten passen.

Hendersons Quellen gaben zudem an, dass das Laufwerk momentan nicht mit der Digital Edition kompatibel ist, die Unterstützung sich über ein Firmware-Update jedoch nachreichen ließe.

Könnte der Preis der PS5 wieder sinken?

Anfang August hat Sony bekannt gegeben, dass der Preis beider PS5-Modelle in Deutschland um jeweils 50 Euro angehoben wird. Unter anderem wurde der Schritt mit der gestiegenen Inflation infolge globaler Krisen begründet. Wir berichteten darüber:

Wenn die Kosten für Sony durch das neue Modell sinken, könnte doch auch der Preis wieder reduziert werden, oder nicht? Ganz so leicht ist es dann doch nicht, da über die Anschlussart noch nichts bekannt ist. Ein komplexeres Stecksystem würde die Ersparnis durch das optionale Laufwerk wieder kleiner ausfallen lassen, wir müssen also abwarten, was Sony in den kommenden Monaten ankündigt.

Mit der aktuellen Revision hat Sony aber schon nachweislich die Hauptplatine der Konsole sowie den Kühler verkleinern können. Außerdem wurden die Fertigungsgrößen des Prozessors reduziert, weshalb dessen Strukturen weniger Platz einnehmen und er nicht mehr so viel Hitze generiert.

Mehr über die aktuelle Revision erfahrt ihr hier:

Das sehen wir aber eher als Signal für eine Slim-ähnliche Variante der PS5 und nicht für eine Preisreduktion an. Warum auch? Die Nachfrage ist ungebrochen hoch, unter anderem aufgrund hochwertiger Exklusivtitel wie The Last of Us Part 1, God of War Ragnarök oder das in diesem Jahr erscheinende Marvel’s Spider-Man 2.

Ein überarbeitetes Modell wird also bestimmt kommen (ob nun mit abnehmbarem Laufwerk oder ohne), an der PS5 selbst wird sich aber zeitnah eher wenig ändern.

Wie oft verwendet ihr das Blu-Ray-Laufwerk eurer PS5? Nutzt ihr es überhaupt?