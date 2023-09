PS5-Hit günstig bei Amazon: Das vielleicht beste Exklusivspiel gibt’s jetzt zum Toppreis

Bei Amazon gibt's jetzt einen der größten PS5-Hits zum Schnäppchenpreis. Auch weitere Spiele sind reduziert.

Mit God of War Ragnarök könnt ihr jetzt einen der größten PlayStation-Exklusivhits günstig bei Amazon im Angebot bekommen. Die PS5-Version des Action-Blockbusters gibt es für nur 34,99€ (UVP: 79,99€). Die PS4-Version kostet 27,99€, sie ist somit im Vergleich zur UVP 60 Prozent reduziert. Noch günstiger findet ihr das Spiel laut Vergleichsplattformen nirgendwo.

Beide Angebote sind Teil einer großen PlayStation-Aktion bei Amazon, durch die ihr neben Spielen auch die PS5 selbst sowie verschiedenes Zubehör günstiger bekommt. Ein Highlight ist beispielsweise der Sony DualSense PS5-Controller, der auf 47,99€ reduziert ist. Die Übersicht über die Deals findet ihr hier:

Die PlayStation-Aktion bei Amazon läuft prinzipiell noch bis zum 20. September, ein paar der Deals sind aber sogar schon jetzt ausverkauft. Ihr solltet deshalb damit rechnen, dass auch God of War Ragnarök nicht mehr bis zum Schluss verfügbar bleiben wird.

Wie gut ist God of War Ragnarök?

God of War Ragnarök ist eines der besten Spiele, die bislang für PS5 erschienen sind. Nicht ohne Grund liegt der internationale Wertungsdurchschnitt laut OpenCritic bei stolzen 93 Punkten, was übrigens auch die Wertung ist, die wir in unserem ausführlichen GamePro-Test vergeben haben.

Schicke Welten und großer Umfang: Wie schon im Vorgänger beeindruckt vor allem die hohe Produktionsqualität und das Artdesign der von der nordischen Mythologie inspirierten Welten. Diesmal führt uns unsere Reise durch neun sehr unterschiedliche Welten, in denen es eine Menge zu erkunden gibt. Der Umfang ist dadurch auf rund 30 bis 50 Spielstunden gestiegen.

Wuchtige Kämpfe und spannende Story: Auch beim Gameplay überzeugt God of War Ragnarök, und zwar vor allem durch die toll inszenierten Kämpfe mit ihren wuchtigen Attacken. Neue Fähigkeiten und Angriffsarten sorgen für mehr Komplexität, zur Abwechslung werden ein paar Rätsel eingestreut. Die Geschichte ist übrigens ebenfalls wieder spannend und emotional. Aufgrund der langen Spieldauer hängt sie allerdings ab und zu mal etwas durch.

PlayStation Mega Deals bei weiteren Shops

Auch bei anderen Händlern laufen derzeit große PlayStation-Aktionen, und zwar zumeist unter dem Namen PlayStation Mega Deals. Bei Shops wie MediaMarkt, Saturn und Otto könnt ihr einige Angebote finden, die es bei Amazon nicht gibt oder die dort schon ausverkauft sind.

