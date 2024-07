PS5-Hit im Angebot: Eines der besten Action-Rollenspiele 2024 jetzt schon günstig abstauben!

So günstig wie im aktuellen Angebot war der PS5-Exklusivhit Stellar Blade bislang noch nicht zu bekommen.

Ende April 2024 und somit vor nicht mal drei Monaten ist mit Stellar Blade ein PS5-exklusives Action-Rollenspiel erschienen, das weltweit gute Bewertungen bekommen und sich allem Anschein nach auch recht gut verkauft hat. Trotzdem hat MediaMarkt schon jetzt den Preis drastisch reduziert, es gibt stolze 30€ Rabatt. Günstiger war das Spiel laut Vergleichsplattformen bislang noch nirgendwo zu bekommen.

Alternativ findet ihr das Angebot übrigens auch bei Saturn. Bisher macht keiner der beiden Händler Angaben dazu, wie lange der Deal noch gilt. Der Preis kann sich also jederzeit wieder ändern.

Was ist Stellar Blade überhaupt und taugt es was?

6:06 Stellar Blade - Das PS5-exklusive Action-RPG im Trailer

Stellar Blade ist ein Action-Rollenspiel mit einem Cyberpunk-Szenario, das nn NieR: Automata erinnert. Die Erde wurde von Monstern überrannt, weshalb die Menschheit von dem Planeten geflohen ist. Es werden aber immer wieder Landungstrupps zur Erde geschickt, um sie eines Tages zurückzuerobern. Wir schlüpfen in die Rolle von EVE, die Teil eines solchen Landungstrupps ist.

Die Spielwelt ist im Wesentlichen unterteilt in Wüstenlandschaften an der Oberfläche und einer Metropole im Untergrund. Alle Umgebungen sind grafisch aufwendig gestaltet und stimmungsvoll in Szene gesetzt, überall finden sich die Spuren der untergegangenen Zivilisation.

Das Leveldesign ist stark von Dark Souls inspiriert und relativ linear, aber mit den üblichen freischaltbaren Abkürzungen. An bestimmten Punkten können wir unsere Lebensenergie wiederaufladen, dann respawnen aber auch die Monster um uns herum.

Wenn es um spektakuläre Nahkämpfe gegen gruselige Gegner geht, braucht sich Stellar Blade vor keinem Soulslike zu verstecken.

Auch das Gameplay folgt im Wesentlichen dem Vorbild von Dark Souls und setzt oft auf Nahkampf-Duelle gegen einzelne starke Gegner. So hoch wie bei den Spielen von From Software ist der Schwierigkeitsgrad allerdings nicht. Außerdem ist EVE vergleichsweise beweglich und beherrscht Kombos und Spezialattacken.

Im Spielverlauf wird das Gameplay zudem deutlich abwechslungsreicher, nicht nur, weil wir dann Fernkampfwaffen freischalten, sondern auch, weil Stellar Blade nicht ständig auf Kampf setzt, sondern auch mal eine Jump&Run-Passage oder ein Rätsel einbaut.

Insgesamt bekommt ihr mit Stellar Blade ein sehr gelungenes Science-Fiction-Abenteuer, das sowohl grafisch als auch spielerisch zu überzeugen weiß und sich auch für seine Story nicht zu schämen braucht. Zwar kommt es an seine Vorbilder wie NieR: Automata und Dark Souls nicht ganz heran, aber wer ein schickes Action-Rollenspiel mit spektakulären Kämpfen möchte, wird hier bestens bedient.

