PS5-Hit im Angebot: Exklusives Actionspiel mit 94 Punkten auf Metacritic zum Top-Preis sichern

Noch bis vor wenigen Monaten stand dieses Spiel auf Platz 1 der besten PS5-Exklusivspiele. Inzwischen wurde es auf Platz 2 verdrängt und ist nachträglich auch für PC erschienen.

Wenn ihr Lust auf ein PS5-Spiel auf dem allerhöchsten Produktionsniveau habt, könnt ihr euch jetzt einen Actionhit zum Top-Preis sichern. Bei MediaMarkt bekommt ihr gerade stattliche 62 Prozent Rabatt auf das First-Party-Spiel, das weltweit Traumwertungen abgestaubt hat. Dieser Link bringt euch direkt zum Deal:

Das Angebot ist Teil der sogenannten PlayStation XMAS-Deals, durch die ihr auch noch weitere exklusive PS5- und PS4-Spiele sowie Hardware wie das PlayStation VR2 Headset und schnelle PS5-SSDs günstiger bekommen könnt. Die Übersicht über die Angebote findet ihr hier:

PS5-Actionhit im Angebot: Dieses First-Party-Spiel liefert Bilder, die ihr nicht so bald wieder vergesst!

Die Vielfalt an Welten und Gegnern ist in God of War Ragnarök noch größer als beim Vorgänger.

Es geht hier um God of War Ragnarök. Mit einem internationalen Wertungsschnitt von 94 Punkten laut Metacritic liegt der Action-Hit unter den konsolenexklusiven PS5-Spielen auf Platz 2 hinter dem im September erschienenen Astro Bot (zumindest, wenn man ursprünglich nur für PS4 erschienene Spiele nicht dazu zählt).

Wie schon er Vorgänger entführt euch auch God of War Ragnarök wieder in Welten, die an die nordische Mythologie angelehnt sind. Da es diesmal gleich neun Stück davon gibt, die sich extrem voneinander unterscheiden, wird noch mehr optische Abwechslung geboten. Das Leveldesign ist teilweise linear, oftmals gibt es jedoch auch weite, offene Gebiete, die Raum für freie Erkundung lassen.

14:48 God of War Ragnarök - Test-Video: Dieses Meisterwerk hat nur eine alte Schwäche

God of War Ragnarök zeichnet sich dabei nicht zuletzt durch sein hervorragendes Artdesign und seine Produktionsqualität auf dem höchsten Niveau aus. Dadurch bringt das Actionspiel eindrucksvolle Momente auf den Bildschirm, die man nicht so schnell vergisst. Dazu gehört der Anblick wunderschöner Landschaft ebenso wie brutale und bittere Szenen.

Spielerisch fühlt sich das neue God of War sogar noch besser an als der Vorgänger, weil die Nahkampfangriffe noch mehr Wucht haben. Außerdem bringen Neuerungen wie Schilde und weitere freischaltbare Fähigkeiten mehr Komplexität ins Spiel und es gibt vielfältigere Bosskämpfe und Gegnertypen.

Der Umfang ist ebenfalls größer geworden: Für einen Durchgang solltet ihr mindestens 30, vielleicht sogar 50 Spielstunden einplanen, falls ihr alles sehen wollt. Das hat allerdings den Preis, dass die im Grunde sehr spannende Geschichte in der Mitte etwas durchhängt. Die auch diesmal wieder hervorragenden Dialoge zwischen Kratos und seinem Sohn Atreus, deren Beziehung nach wie vor komplex ist, trösten jedoch über solche Längen hinweg.