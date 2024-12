PS5-Hit für 17€ im Angebot: Riesiges Fantasy-Rollenspiel mit prachtvoller Grafik zum Schnäppchenpreis abstauben!

Wer ein großes Fantasy-Rollenspiel mit einer blutigen Geschichte im Stil von Game of Thrones will, ist bei diesem PS5-Hit richtig.

Gerade könnt ihr euch einen großen Rollenspielhit für schlappe 16,99€ im Angebot sichern, nämlich das 2023 zunächst exklusiv für PS5 erschienene (und seit September für 49,99€ auch auf PC verfügbare) Final Fantasy 16. Das epische Action-RPG, das unter anderem durch ein tolles Kampfsystem, eine wunderschöne Spielwelt und stattlichen Umfang punktet, findet ihr jetzt hier bei Amazon zum Schnäppchenpreis:

Ein offizielles Ablaufdatum für den Deal gibt es übrigens nicht, derart günstige PS5-Spiele sind bei Amazon allerdings oft sehr schnell ausverkauft. Deshalb solltet ihr besser nicht zu lange warten.

Episches Fantasy-RPG mit tollem Kampfsystem: Das bietet Final Fantasy 16

16:20 Final Fantasy 16 - Test-Video zum düsteren Action-Rollenspiel

Zwar ist auch Final Fantasy 16 wieder ein episches Rollenspiel, trotzdem gibt es im Vergleich zu den Vorgänger deutliche Unterschiede. Von den dem teambasierten Taktik-Kampfsystem ist kaum noch etwas übrig geblieben, stattdessen setzt Final Fantasy 16 in den Gefechten auf ein hohes Tempo und spektakuläre Action mit Kombos und Spezialattacken. Somit ähnelt es in dieser Hinsicht eher Hack&Slash-Actionspielen wie Devil May Cry.

Was den Grafikstil und die Spielwelt angeht, hat sich Final Fantasy 16 hingegen deutlich in Richtung westlicher Action-Rollenspiele wie The Witcher 3 orientiert. Spuren einer überzeichneten, effektvollen Inszenierung im Anime-Stil gibt es zwar immer noch, aber in erster Linie wird auf eine düstere und blutige Welt gesetzt. Wie beim Kampfsystem gelingt auch dieser Stilwechsel ausgezeichnet, nicht zuletzt, weil Final Fantasy 16 die Power der PS5 sehr gut ausnutzt und für echte Grafikpracht sorgt.

Gerade das neue Action-Kampfsystem macht in Final Fantasy 16 besonders viel Spaß.

Obwohl Final Fantasy 16 kein richtiges Open-World-Spiel ist, werden euch übrigens trotzdem weite, offene Regionen mit wunderschönen Landschaften und viel Freiraum zur Erkundung geboten. Dabei werdet ihr von einer komplexen, epischen Geschichte durch die Welt geführt, die gerade in der ersten Hälfte packend erzählt ist und an Game of Thrones erinnert. Leider wird die Story später etwas konfus und kann nicht ganz einhalten, was sie zu Beginn verspricht (ebenfalls wie Game of Thrones).

Dennoch liefert Final Fantasy 16 ein tolles Rollenspielerlebnis auf hohem technischem Niveau, dem insbesondere die Neuerungen beim Kampfsystem guttun. Für 16,99€ ist es ein Muss für alle, die auch nur ein kleines bisschen Lust auf ein großes Action-RPG verspüren: