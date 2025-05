PS5-Hit zum günstigsten Preis aller Zeiten schnappen: Eines der besten Story-Spiele mit 97 Punkten im Test gibt's jetzt im Angebot!

Jetzt habt ihr die Chance, eines der besten Singleplayer-Spiele für PS5 zum günstigsten Preis nachzuholen.

Bei Amazon könnt ihr gerade eines der besten Actionspiele überhaupt, das in unserem GamePro-Test eindrucksvolle 97 Punkte bekommen hat, in der PS5-Version günstig wie nie abstauben: Die 2024 erschienene Remastered-Version des Megahits The Last of Us Part 2 bekommt ihr dort gerade zum halben Preis. Wenn ihr auf Singleplayer-Spiele mit einer packender Story und dichter Atmosphäre steht, solltet ihr den First-Party-Hit unbedingt nachholen:

Alternativ könnt ihr das Angebot auch bei MediaMarkt finden. Dort spart ihr euch die Versandkosten für das erst ab 18 freigegebene Spiel, wenn ihr es bei einem Markt in eurer Nähe abholen könnt. Der Deal ist Teil der Days of Play Sales, die bis zum 11. Juni laufen und noch viele weitere Sonderangebote rund um die PS5 bieten, darunter z.B. auch The Last of Us Part 1. Hier findet ihr viele der Deals:

The Last of Us 2: Das bietet der Action-Meilenstein in der PS5-Version

The Last of Us Part 2 Remastered bringt einige technische Verbesserungen mit. Der optische Unterschied ist zwar nicht gewaltig, da schon die PS4-Version fantastisch aussah. Mit 4K-Auflösung und besseren Schatten und Texturen ist The Last of Us 2 aber durchaus noch eine Stufe hübscher. Außerdem werden die DualSense-Features wie adaptive Trigger und haptisches Feedback unterstützt, um für noch mehr Immersion zu sorgen.

Daneben bietet die Remastered-Version einige zusätzliche Inhalte: Ihr bekommt unter anderem drei aus dem Original herausgeschnittene Level, einen neuen Überlebensmodus mit Roguelike-Elementen, mehrere Stunden Entwicklerkommentare sowie neue Charakter- und Waffendesigns.

Wer auf düstere, postapokalyptische Spielwelten steht, sollte The Last of Us 2 unbedingt mal gespielt haben.

Für alle, die The Last of Us Part 2 in der PS4-Version verpasst haben, lohnt es sich auf jeden Fall, den Meilenstein des Action-Genres noch nachzuholen. Das Spiel begeistert und anderem durch eine fantastische und schonungslose Story (die für manche Fans der Figuren aus Teil 1 allerdings schwer verdaulich sein kann) sowie durch eine packende Atmosphäre, welche durch die detaillierte und glaubwürdige Endzeit-Spielwelt und ihr großartiges Artdesign entsteht.

Trotz der im Grunde linearen Struktur haben wir dabei diesmal mehr Freiraum beim Erkunden, da uns The Last of Us Part 2 häufiger in weite, offene Gebiete voller Spuren früherer Bewohner und vergangener Katastrophen schickt. Das Erforschen lohnt sich auch mehr, weil wir dafür mit wichtigen Ressourcen belohnt werden. Davon abgesehen bleibt die zwar nicht innovative, aber gut funktionierende Mischung aus Schleichen und Third-Person-Shooter erhalten.