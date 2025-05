PS5-Geheimtipp im Angebot: Dieses postapokalyptische Horrorspiel habt ihr im letzten Jahr bestimmt verpasst!

In diesem PS5-Horrorspiel aus 2024 geht es zumeist eher ruhig zu, aber aus guten und furchteinflößenden Gründen!

Durch den gestern gestarteten Tech Week Sale bei Amazon könnt ihr gerade ein PS5-Horrorspiel aus 2024, das zwar umstritten, aber insbesondere für Filmfans dennoch auf jeden Fall einen Blick wert ist, im Angebot schnappen. Laut Vergleichsplattformen bekommt ihr das nervenaufreibende, postapokalyptische Abenteuer derzeit nirgendwo günstiger. Hier kommt ihr direkt zum Deal:

Der Tech Week Sale bei Amazon läuft noch bis zum 13. Mai, einzelne Angebote könnten aber natürlich schon früher ausverkauft sein. Die Übersicht über alle Deals des Sales, zu denen neben Spielen vor allem Technik-Hardware vom 4K-Fernseher über Handys bis zur PS5-SSD gehören, findet ihr hier:

Stille als Schlüssel zum Überleben: Das bietet das günstige PS5-Horrorspiel

Als Hilfestellung liefert euch dieses PS5-Horrorspiel ein Gerät, das den Geräuschpegel misst. Das ist angesichts der riesigen, außerirdischen Monster aber nur ein schwacher Trost.

Es geht hier um A Quiet Place: The Road Ahead, das von professionellen Kritiker*innen gemischte Bewertungen bekommen hat, von Spieler*innen jedoch laut Rezensionen auf Steam und im PS Store überwiegend positiv aufgenommen wurde.

Das Spiel basiert auf der berühmten Horrorfilmreihe. Wie dort befinden wir uns auch hier in einer postapokalyptischen Welt, in der sich die Menschen vor riesigen, außerirdischen Monstern verstecken müssen. Diese sind zwar blind, haben aber ein sehr gutes Gehör, weshalb Stille der Weg zum Überleben ist.

Die Atmosphäre des Vorbilds fängt das PS5-Spiel hervorragend ein, was nicht zuletzt an den vielen Details liegt, auf die ihr beim Erkunden der Welt stoßt und die euch, ähnlich wie in den Fallout-Spielen, die Geschichten ihrer früheren Bewohner erraten lassen. Zugleich wird euch eine völlig neue Story rund um die Studentin Alex Taylor erzählt, mit der ihr euch von ihrem Versteck in einem verlassenen Krankenhaus aus auf die Suche nach einem Ort macht, der sicher vor den Aliens ist.

1:46 A Quiet Place bekommt sein eigenes Horrorspiel und das gibt uns jetzt schon Gänsehaut

Dass A Quiet Place: The Road Ahead trotz seiner Stärken kein Spiel für jeden Horror-Fan ist, liegt nicht zuletzt an der Prämisse: Da ihr kein Geräusch machen dürft, müsst ihr euch sehr vorsichtig und langsam durch die Spielwelt bewegen. Das mag diejenigen freuen, die sich ganz in die Rolle der Überlebenden einfühlen wollen. Es macht den Fortschritt jedoch recht zäh, wenn man auf jeden Schritt achten muss und jede Tür nur mit äußerster Behutsamkeit öffnen darf.

Ob ihr A Quiet Place: The Road Ahead mögen werdet, hängt deshalb noch stärker als üblich davon ab, worauf ihr es abgesehen habt: Seid ihr geduldig und wollt eine ruhige, aber atmosphärische Spielerfahrung, seid ihr hier richtig. Wer hingegen einen rasanten, actionreichen Horror-Trip erwartet oder generell keinen Spaß am Schleichen hat, schaut sich besser nach einem anderen Horrorspiel um.