Schwarze Custom-PS5 erscheint heute: Vorbestellung startet in Kürze

Geht es nach Branchen-Insidern, ist die Durststrecke rund um den Verkauf bzw. die Vorbestellungen der PS5 noch im Januar beendet. Hier kommt es seit dem Start Mitte November auch in Deutschland zu großen Lieferengpässen und nur wenige Spieler*innen konnten sich Sonys Next Gen-Konsole schnappen.

Schwarze Retro-PS5 ab heute kaufen - Custom-Konsole stark limitiert

Am vergangenen Wochenende hatten wir euch jedoch eine Alternative in Form einer Custom-Konsole vorgestellt, die an das Design der PlayStation 2 angelehnt ist. Diese könnt ihr ab heute vorbestellen, also macht euch bereit. Zum Zeitpunkt des Schreibens sind Vorbestellungen noch nicht möglich. GamePro updatet diese News, sobald die Pforten eröffnet sind.

Aber Achtung: Es ist jedoch davon auszugehen, dass die wenigen Exemplare recht schnell vergriffen sind. Habt ihr Interesse, solltet ihr euch daher beeilen.

Wo kann ich die schwarze PS5 vorbestellen? Ab heute, den 8. Januar, könnt ihr euch die Konsole auf der offiziellen Modding-Seite von Modder SUP3R5 sichern.

Alle Infos zur Retro-PlayStation 5

Preise: Dabei können Vorbestellungen sowohl für die Standard-PS5 zum Preis von 749 US-Dollar, 649 US-Dollar für die All Digital-Version und 99 US-Dollar für den DualSense in Auftrag gegeben werden.

Insgesamt will die Seite 304 Einheiten bis zum Frühlingsende verschicken. Laut Produktangabe werden die Konsolen für den Umbau nicht auseinandergebaut, lediglich die Seitenflügel mit Handschuhen abmontiert und gemoddet. Die Hersteller-Garantie bleibt dadurch erhalten.

Über den DualSense: Vom PS5-Controller werden ganze 500 Einheiten angeboten, die ebenfalls bis zum Ende des Frühlings versandt werden. Der große Unterschied zur Konsole ist jedoch, dass für den Umbau der Controller demontiert wurde, die Garantie von Sony dadurch entfällt.

Darum solltet ihr vorsichtig sein

Laut Angaben auf der Seite, ist ein internationaler Versand nach Deutschland möglich. An dieser Stelle soll jedoch deutlich angemerkt werden, dass uns keine Informationen zur Vertraulichkeit des Händlers vorliegen, Vorbestellungen daher mit einem erhöhten Risiko verbunden sind.

Zudem ist nicht ausgeschlossen, dass der Verkauf der gemoddeten Konsole von Sony kurzerhand unterbunden wird. Bereits Ende letzten Jahres musste ein Händler die Produktion von gemoddeten PS5-Seitenflügeln aufgrund einer Klage Sonys einstellen.