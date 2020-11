PS5 in schwarz, mit Mass Effect-Look & mehr: Die besten Fan-Skins

Seitdem die PS5 erschienen ist, arbeiten fleißige Fans daran, sie schöner zu machen. Dank der abnehmbaren Seitenteile geht das relativ einfach, aber auch abseits der Plates wird ordentlich gewerkelt. Einige Besitzer*innen verpassen ihren neuen Geräten klassische PS1-Looks, andere gestalten die Konsolen nach ihren Lieblingsspielen. Dabei kommen zum Teil wirklich beeindruckende Designs heraus, die die PlayStation 5 in neuem Glanz erstrahlen lassen.

PS5-Fans machen aus ihren neuen Konsolen echte Kunstwerke

Die coolsten Custom-Designs! Wer eine PS5 hat, kann damit natürlich machen, was er*sie will. Das einzige, was ihr dabei bedenken solltet: Möglicherweise erlischt die Garantie, wenn ihr zu sehr an euren Konsolen feilt, Farbe ins Innere gelangt oder ähnliches. Ansonsten sind der Fantasie aber natürlich keine Grenzen gesetzt.

PS5 im Spider-Man Miles Morales-Look

Dieser Fan hat der PlayStation 5 direkt ein passendes Design zum Launchtitel Spider-Man Miles Morales verpasst. Das kommt recht eigenwillig, aber stylish daher und kann sich wirklich sehen lassen:

Noch mehr Spider-Man: Seht euch dieses Video an!

Custom Design lässt die PS5 ganz in Rot erstrahlen

Farblich geht dieser Custom-Look der PS5 einen recht ähnlichen Weg. Das Ganze wirkt so sehr edel und minimalistisch. Am PS5-Controller wurde offenbar nur das untere Vorderteil verändert.

Auch ein Mass Effect-Design steht der PlayStation 5 sehr gut

Das klassische, sehr dezente, aber nicht minder coole Mass Effect- beziehungsweise N7-Design kann sich ebenfalls sehen lassen. Passt perfekt zur kommenden Remaster-Trilogie.

Die moderne PS5 von heute trägt schwarz

Das sieht dann zum Beispiel so aus. Soll heißen: Sehr schick und edel.

Besonders beeindruckend wirkt dieser fast ganz in schwarz gehaltene DualSense-Controller mit einigen farblichen Akzenten wie den klassischen Symbolen.

In dieselbe Kerbe schlägt diese wirklich coole Custom-PS5:

Die PS5 sieht auch im Batman-Design sehr gut aus:

God of War, The Last of Us, Days Gone & Spider-Man vereint

Sehr einfallsreich und beeindruckend sieht das Design von Oskunk aus. Hier ergeben viele kleine Wörter die vier beliebten Tasten-Symbole, zusätzlich liefern vier stilisierte PlayStation-Charaktere nochmal eine ganz persönliche Note.

So sieht der PS5-Controller Dualsense im klassischen PS1-Look aus

Extrem schick! Wer schon immer mal wissen wollte, wie es in natura aussieht, wenn der DualSense-Controller der PlayStation 5 in den klassischen Grautönen der PSOne mit den dezenten Farb-Highlights aussieht, kommt bei diesem Video auf seine*ihre Kosten:

Kleines Detail macht Xbox Series X zum Spider-Man-Bösewicht Kingpin

Last, but not least: Auch dieses Fan-Design der Xbox Series X hat zumindest eine Honorable Mention verdient. Durch einen einzelnen kleinen, aber sehr effektiven Sticker wird die klotzige Konsole zum Fiesling Kingpin aus dem Spider-Man-Film Into the Spider-Verse.

Welches Design gefällt euch am besten? Wie sieht eure PS5 aus?