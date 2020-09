PS5: Infos zum Dashboard kommen noch & bringen "coole Neuerungen"

Viele Infos zur PS5 sind bekannt. Wir kennen das Design, den Preis, den Release und auch die Hardware-Specs hat Sony bekanntgegeben. Auch das Launch-Lineup ist mittlerweile fix. Doch hinter einer Sache steht nach wie vor noch ein großes Fragezeichen: das User-Interface von Sonys Next-Gen.

Das Fehlen von Informationen zum Dasboard war einer der Kritikpunkte seitens der Fans am vergangenen PS5-Event. Jetzt hat sich PlayStation-Chef Jim Ryan zu Wort gemeldet und zumindest einen kleinen Ausblick gegeben.

PS5-Interface wird coole Neuerungen bekommen

Im Interview mit der Seite GamesIndustry.biz verkündete Ryan, dass wir noch coole Neuerungen zum Interface gezeigt bekommen. Seine volle Aussage:

"Wir haben bislang noch nichts von der User-Erfahrung auf der PS5 gezeigt und da gibt es noch einige coole Neuerungen, die wir euch zeigen werden. "

Wann Sony die letzte Karte auf den Tisch legt, bleibt hingegen weiter unklar. Zudem verwundert es fast schon, dass in diesem Punkt so lange Stillschweigen herrscht, während Microsoft bereits vor exakt einem Monat das Aussehen und die Funktionen des Xbox Series X/S-Interface enthüllte.

Ein letzter Trumpf? Zwar ist das rein spekulativ, jedoch bekommt man fast schon den Eindruck, Sony habe hier noch etwas in der Hinterhand beziehungsweise das Dashboard könnte bei seinem Reveal für reichlich Aufsehen sorgen. Aufsehen, dass man sich für einen späteren Zeitpunkt aus Marketing-Sicht aufspart.

Sobald wir Neuigkeiten zum User Interface der PS5 erhalten, werden wir euch natürlich sofort darüber aufklären. Die Konsole erscheint in Deutschland am 19. November 2020 zum Preis von 499 Euro (Standard) bzw. 399 Euro (All Digital).

Welche "coolen Neuerungen" erhofft ihr euch für das User Interface der PlayStation 5?