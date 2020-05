PS5-Spiele 2020: Alle bestätigten Launch-Games für PlayStation 5

Ende 2020 startet mit der Veröffentlichung der PS5 für Sony die neue Konsolengeneration. Zwar sind uns noch viele Details zur Next Gen unklar, jedoch wissen wir schon jetzt, mit welchen Spielen wir zum Start rechnen können. Alle bislang offiziell bestätigen Launch-Titel haben wir hier für euch aufgeführt. Auch erfahrt ihr, welche Titel zum Start der Konsole möglich sind.

Disclaimer: Da stetig neue Spiele hinzukommen, werden wir die Liste fortlaufend aktualisieren.



Letztes Update: 18. Mai 2020

Hardware, Preis und Release der PS5: Alles, was bislang über die PS5 bekannt ist, findet ihr in der umfassenden GamePro-Übersicht:

240 8 Mehr zum Thema PS5 - Release, Preis, Hardware: Alle Infos zur PlayStation 5

Das sind die ersten Spiele für die PlayStation 5

Fortnite

Genre: Battle Royale

Battle Royale Release auch für PS4? Ja, bereits erschienen

Natürlich darf mit Fortnite eines der populärsten Spiele der vergangenen Jahre auf der PS5 nicht fehlen. Dank Cross-Progression dürft ihr euren erspielten Fortschritt aus der PS4-Version übernehmen.

Neuer Look: Wie Entwickler Epic im Zuge der Unreal Engine 5-Enthüllung bekanntgab, steigt das Battle Royale-Spiel 2021 zudem auf die neue Grafik-Engine um.

Godfall

Genre: (Koop-) Action

(Koop-) Action Release auch für PS4? Nein

Godfall war das erste Launch-Spiel, das für die PS5 angekündigt wurde.

Das erwartet euch: Im futuristischen "Loot Slasher" mit Koop-Modus sollen wir die sich anbahnende Apokalypse verhindern. Dabei übernehmen wir die Rolle eines Kriegers des gefallenen Ritterordens und suchen nach Rüstungs-Sets namens Valorplates. Die werten wir mit Upgrades auf und erhalten so spezielle Fähigkeiten wie magische Geschosse oder Heilzauber.

Rainbow Six: Siege

Genre: Multiplayer-Shooter

Multiplayer-Shooter Release auch für PS4? Ja, bereits erschienen

Mit Rainbow Six: Siege bekommen wir zum Start der PS5 einen weiteren alten Bekannten zu sehen, der Laut Ubisoft zum Launch den Weg auf die Next Gen findet. Crossplay mit der PS4 ist möglich.

Das erwartet euch: Im Taktik-Shooter kämpfen zwei Teams von jeweils 5 Spielern als Angreifer und Verteidiger verschiedener Spezialeinheiten um befestigte Gebäude. Gespielt wird primär im PvP-Multiplayer, es gibt aber auch Einzelspieler- und Koop-Varianten gegen die KI, die hauptsächlich zum Training dienen.

Wahrscheinliche Launch-Titel, die noch nicht bestätigt wurden

Nachfolgend sind die Spiele aufgelistet, die noch im 4. Quartal 2020 erscheinen, deren Release zum Launch der PS5 jedoch noch nicht fix ist. Weiter unten findet ihr zudem eine Liste all jener Spiele, deren Veröffentlichung wir zum Start der Next-Gen für durchaus möglich halten.

Observer: System Redux

Genre: Horror-Adventure

Horror-Adventure Release auch für PS4? Nein, nur das Original

Mit der System Redux-Version erhält das Horror-Adventure Observer ein Next Gen-Remaster, das noch im 4. Quartal 2020 für die PS5 erscheint.

Das wird verbessert: Neben grafischen Verbesserungen, wird auch das Gameplay angepasst. Zudem soll es neue Story-Inhalte geben.

Das erwartet euch: Das Horror-Adventure versetzt euch in ein osteuropäisches Cyberpunk-Universum im Jahr 2084. Als Observer einer privaten Polizeieinheit könnt ihr in den Verstand und die Erinnerungen von Menschen eindringen, um so ihre Ängste gegen sie zu verwenden.

Call of Duty: Warzone

Genre: Battle Royale

Battle Royale Release auch für PS4? Ja, bereits erschienen

Zwar ist der Release von Call of Duty: Warzone zum Start der PS5 noch nicht in Stein gemeißelt, in einem Interview lies Entwickler Infinity Ward jedoch durchblicken, dass die Next Gen nach Veröffentlichung unterstützt wird.

Das erwartet euch: Warzone ist der eigenständige, kostenlose Battle Royale-Modus von CoD: Modern Warfare, in dem ihr gegen 150 Spieler in Squads, Trios oder Solo um den Sieg kämpft.

Assassin's Creed Valhalla

Genre: Action-Rollenspiel

Action-Rollenspiel Release auch für PS4? Ja

Ähnlich Black Flag erscheint auch Assassin's Creed Valhalla als Cross Gen-Titel zum Start der PS5.

Das erwartet euch: Wir schlüpfen in die Rolle eines wahlweise weiblichen oder männlichen Wikingers namens Eivor und führen unseren Stamm im 9. Jahrhundert von Norwegen aus nach England. Hier gründen wir eine neue Siedlung, was unserem Gegenspieler König Alfred von Wessex verständlicherweise überhaupt nicht gefällt.

44 2 Mehr zum Thema Assassin's Creed Valhalla - Gameplay, Story, Release: Alle Infos zum Spiel

Dirt 5

Genre: Rennspiel

Rennspiel Release auch für PS4? Ja

Rennspiel-Fans bekommen mit Dirt 5 zum Start der Next Gen die deutlich farbenfrohere Fortsetzung einer der beliebtesten Rallye-Serien spendiert.

Das erwartet euch: Bislang wurden für den Arcade-Racer ein Karrieremodus, ein Splittscreen-Modus für bis zu vier Spieler und verschiedene Online-Modi angekündigt. Hier geht es mit Rallye-Flitzern, Trucks und GT-Karossen auf verschiedenen Rennstrecken rund um die Welt.

Outriders

Genre: Shooter

Shooter Release auch für PS4? Ja

Das erwartet euch: Outriders ist ein düsterer Third Person-Shooter von People Can Fly (Bulletstorm), der eine dichte Story bieten soll. Darin erkunden Spieler den lebensfeindlichen Planeten Enoch auf der Suche nach einem mysteriösen Signal, das offenbar die letzte Hoffnung der Erde darstellt. Ihnen stellen sich dabei allerdings furchterregende Alien-Kreaturen in den Weg, die mit einem Arsenal mächtiger Waffen bekämpft werden können. Outriders kann allein oder maximal zu dritt im Koop-Modus gespielt werden.

Weitere mögliche Launch-Spiele:

Alle bereits bestätigten PS5-Spiele

117 6 Mehr zum Thema PS5-Spiele: Alle bislang bestätigten PlayStation 5-Games

Die Launch-Spiele sind natürlich erst der Anfang. Auch für den Zeitraum danach haben Sony und Third Party-Publisher bereits einige interessante Titel für die PS5 angekündigt. Diese sind allerdings entweder noch nicht terminlich fixiert oder erscheinen definitiv erst im Jahr 2021 oder später, wie zum Beispiel das Remake von Gothic.

Welches PS5-Spiel wünscht ihr euch zum Start?