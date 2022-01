PS5 kaufen: Meldet euch jetzt bei Sony an und erhöht eure Chancen auf die Konsole

Ihr wollt endlich in der aktuellen Konsolen-Generation ankommen, konntet aber immer noch keine PlayStation 5 ergattern? Dann gibt es jetzt eine Möglichkeit, eure Chancen zu erhöhen. Wir verraten euch, wie's geht.

Bei Sony für eine PS5 anmelden

Darum geht es: Die PS5 ist seit über einem Jahr auf den Markt, aber viele Spieler*innen, die sich die Konsole wünschen, sind bisher leer ausgegangen. Wer eine PS5 ergattern will, muss die Verfügbarkeit genau verfolgen und dann im richtigen Moment möglichst schnell zuschlagen. Falls euch das bei den gängigen Händlern bisher noch nicht gelungen ist, könnt ihr es jetzt mit einer Anmeldung bei Sony probieren.

So geht es: Euer Interesse an einer PS5 könnt ihr nun hier direkt bei Sony anmelden. Dafür benötigt ihr eine PSN-ID, also müsst ihr einen Account im PlayStation Network haben. Habt ihr noch keinen, so habt ihr die Möglichkeit, diesen dort zu erstellen.

Ist mir die Konsole dann sicher? Leider nein. Die Anmeldung ist keine Garantie dafür, die PS5 auch zu erhalten, aber ihr erhöht eure Chancen. Ihr bekommt nach der Registrierung genaue Anweisungen, wann und wie ihr die Möglichkeit habt, eine PS5 direkt über Sony zu kaufen. Der Hardware-Hersteller hat mitgeteilt, dass eine "limitierte Anzahl" an Konsolen für Kundinnen und Kunden aus mehreren europäischen Ländern, darunter Deutschland, verfügbar sein wird.

Mehr zum Thema PlayStation 5 und 4:

Sicher ist euch die Konsole zwar dadurch nicht, so verpflichtet euch die Anmeldung aber auch nicht zum Kauf. Ihr könnt euch immer noch dagegen entscheiden. Mit dem Direktverkauf der PS5 möchte Sony unter anderem Scalpern entgegenwirken, die große Stückzahlen aufkaufen, um sie überteuert selbst anzubieten.

Werdet ihr euch anmelden, um eure Chancen zu erhöhen und was haltet ihr von diesem Angebot?