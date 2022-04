PS5 heute kaufen: Chance bei PS Direct und möglicher Media Markt-Drop

Ihr seid auf der Suche nach einer PS5, dann bekommt ihr noch heute im Laufe des Vormittags eine weitere Chance eine der raren Konsolen zu kaufen. Wie die Seite GamesWirtschaft berichtet, findet der Verkauf in Deutschland über den Sony-eigenen Store PlayStation Direct statt – vorausgesetzt, ihr habt euch vorab im Store registriert. Zudem kursiert das Gerücht, dass auch in Filialen von Media Markt am heutigen Dienstag Vorbestellungen der PS5 möglich sind.

Start: 10:30 Uhr

10:30 Uhr Ende: 12:00 Uhr

12:00 Uhr Zur Website des Händlers

Was ist PlayStation Direct?

Hierbei handelt es sich um den eigenen Store von Sony PlayStation, den es seit November 2021 auch in Deutschland gibt. Ihr kauft also direkt "ab Werk", ein Zwischenhändler wie Media Markt, Amazon oder Cyberport ist nicht nötig.

Wie kann ich bei PlayStation Direct bestellen?

Grundvoraussetzung für den Kauf ist neben einem Wohnsitz in Deutschland und Volljährigkeit ein PlayStation Network-Konto, das alle PS4- und PS5-User besitzen. Doch allein diese Bedingung reicht nicht für einen Kauf aus, vorab müsst ihr euch noch für einen potentiellen Kauf einer PS5 registrieren:

Für PS5-Kauf registrieren

Mail von Sony abwarten: Habt ihr euch für den Kauf einer PS5 "beworben", werdet ihr vor Start des Sale via Mail vom Hersteller kontaktiert. Via personalisiertem Link könnt ihr dann im oben angegebenen Zeitraum eine Konsole bestellen. Wie GamesWirtschaft empfiehlt, solltet ihr den Einladungslink erst im Zeitfenster des Verkaufs öffnen, dabei nur mit einem Gerät, einem Browser und einem Tab auf den Store zugreifen.

Laut Information wurden die Mails am gestrigen Montag gegen 15 Uhr versandt, schaut also unbedingt in eurem Postfach (auch Spam) nach, ob ihr eine entsprechende Einladung erhalten habt.

Weiterer Sale bei Media Markt erwartet

Hattet ihr euch noch nicht bei PlayStation Direct registriert bzw. habt keinen Einladungslink erhalten, könnte noch in dieser Woche eine weitere Chance auf eine PS5 bestehen.

PS5 bei Media Markt vor Ostern: Wie die Seite GamesWirtschaft ebenfalls berichtet, kommt gleich "aus mehreren Quellen die Information", dass noch am heutigen Dienstag Vorbestellungen in den Filialen starten. Bedeutet, ihr müsst direkt Vorort eure Chance nutzen, Online-Vorbestellungen sollen nicht möglich sein.

Speziell geht es hier um ein Bundle im Preis von 644,99 Euro inklusive Horizon Forbidden West und Gran Turismo 7. Die Abholung soll laut Quellen Ende April erfolgen.

Da noch nicht offiziell bestätigt, solltet ihr diese Informationen über den Verkauf bei Media Markt jedoch mit Vorsicht genießen. Erhalten wir weitere Information, werden wir euch darüber informieren.

PS5 vor Ostern kaufen

In welchen Shops sich noch die Chance auf einen Kauf vor den Feiertagen ergeben könnte, haben wir euch in einem separaten Artikel zusammengefasst. Hier erfahrt ihr auch, wie Wahrscheinlich ein Drop bei bekannten Händlern wie Amazon, Otto, Euronics und Co. ist.

Habt ihr euch bereits bei PlayStation Direct registriert, vielleicht eine Konsole dort ergattert oder Erfahrungen mit dem Kauf gemacht?