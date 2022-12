PS5 kaufen: Disc Edition mit FIFA 23 jetzt vorbestellen

Bei MediaMarkt und Saturn könnt ihr gerade die die PlayStation 5 Disc Edition im Bundle mit FIFA 23 als Download-Code vorbestellen. Das Paket kostet bei beiden Händlern 619€, was der aktuellen unverbindlichen Preisempfehlung für solche Bundles entspricht. Bis ihr die PS5 bekommt, wird es allerdings eine Weile dauern, denn geliefert wird erst ab dem 31. Januar 2023. Hier kommt ihr zu den Bundles:

Schon vor einigen Tagen hatte es bei beiden Händler die PS5 Disc Edition im Bundle mit God of War Ragnarök ebenfalls für 619€ gegeben, das Bundle war länger als einen Tag bestellbar. Wir nehmen daher an, dass auch das heute gestartete FIFA-23-Bundle mindestens noch für einige Stunden vorbestellt werden kann. Bei Amazon könnt ihr das Bundle mit God of War Ragnarök und der PS5 Disc Edition übrigens sogar jetzt noch vorbestellen. Hier findet ihr es:

Das Bundle mit FIFA 23 ist bei Amazon hingegen momentan noch nicht verfügbar. Wir könnten uns allerdings gut vorstellen, dass es in wenigen Tagen auch hier an den Start gehen wird. Auch beim Bundle mit God of War Ragnarök war Amazon nämlich ein paar Tage später dran als die anderen Händler. Die Produktseite existiert jedenfalls bereits:

Falls ihr auf ein Disc-Laufwerk verzichten könnt und stattdessen auf der Suche nach der PS5 Digital Edition seid, könnt ihr diese übrigens gerade bei mehreren Händlern zusammen mit God of War Ragnarök vorbestellen. Mehr dazu erfahrt ihr hier:

Mehr zum Thema PS5 kaufen: Digital Edition mit God of War Ragnarök jetzt vorbestellen

Generell sind PS5-Konsolen gerade deutlich leichter vorbestellbar und nicht mehr innerhalb weniger Minuten vergriffen, wie es noch vor ein paar Monaten der Fall war. Allerdings muss man eben eine Weile bis zur Lieferung warten und noch dazu ein Spiel mit kaufen, denn einzeln ist die Konsole bei großen Händlern fast gar nicht mehr zu bekommen.