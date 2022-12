PS5 kaufen: Digital Edition mit God of War Ragnarök jetzt vorbestellen

Sowohl bei Amazon als auch bei Saturn und MediaMarkt könnt ihr aktuell die PlayStation 5 in der Digital Edition im Bundle mit God of War Ragnarök als Download-Code vorbestellen. Der Preis beträgt bei allen drei Händlern 519€, was der unverbindlichen Preisempfehlung entspricht. Allerdings müsst ihr etwas warten, bis ihr die Konsole bekommt, denn geliefert wir erst ab dem 31. Januar.

Beachtet dabei bitte: Da God of War Ragnarök erst ab 18 freigegeben ist, kommen für den Versand noch 5€ bei Amazon und 4,99€ bei MediaMarkt obendrauf. Nur bei Saturn ist bislang auf der Shopseite seltsamerweise von einer versandkostenfreien Lieferung die Rede. Wir nehmen aber an, dass es sich dabei um einen Fehler handelt.

Die Bestellungen sind schon seit einigen Stunden möglich und trotzdem noch nicht ausverkauft. Vor zwei Tagen war bereits die PS5 Disc Edition mit God of War Ragnarök vorbestellbar gewesen, auch dieses Bundle war ungewöhnlich lange verfügbar. Die Zeiten, in denen die PS5 bei jeder neuen Welle innerhalb von Minuten vergriffen ist, scheinen also langsam der Vergangenheit anzugehören. Allerdings ist schwer zu sagen, wann wieder eine ähnlich große Welle kommen wird.

Wie gut ist God of War Ragnarök?

14:48 God of War Ragnarök - Test-Video: Dieses Meisterwerk hat nur eine alte Schwäche

Das PlayStation-exklusive God of War Ragnarök ist unserer Meinung nach einer der größten Hits des Jahres. Nicht nur die hohe Produktionsqualität, die aufwendige Inszenierung und das tolle Artdesign haben es uns angetan. Auch die gewohnt wuchtigen Nahkämpfe, die geheimnisvollen, zur Erkundung einladenden Welten und die spannende Story haben uns überzeugt. Allerdings wirkt letztere aufgrund der langen Spielzeit von rund 30 Stunden stellenweise ein bisschen gestreckt. Mehr erfahrt ihr in unserem großen Test:

