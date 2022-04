PS5 bei MediaMarkt und Saturn kaufen - Neue Hinweise auf baldigen Drop

Gerade erst gab es bei den Händlern Media Markt und Saturn eine große Vorbesteller-Aktion. Hier konntet ihr in vielen Filialen in ganz Deutschland ins Geschäft gehen und euch eine der begehrten Konsolen mit einer Anzahlung reservieren. Die Aktion ist in vielen Läden zwar bereits wieder vorbei, dafür gibt es jetzt aber Hinweise auf einen möglichen baldigen Online-Drop.

PS5 bei Saturn und Media Markt bekommen

Das spricht dafür: Aktuell ist die PS5 zwar weder bei Media Markt noch Saturn auf der Seite zu bekommen, allerdings gibt es einen neuen Hinweis, der auf einen baldigen Drop schließen lässt. So versteckt sich auf den Produktseiten neuerdings der Hinweis "bald wieder verfügbar", anstatt des bisherigen "dauerhaft ausverkauft." Ähnlich wie bei Amazon, wo die Produktseiten ebenfalls kurz vor einem Drop angepasst werden, könnte das auch hier ein Hinweis sein, dass es bald wieder Online-Kontingente gibt. (via TV Movie)

Aktuell sind die Seiten allerdings nicht mehr aufrufbar, stattdessen kommt eine Fehlermeldung. Das könnte natürlich entweder bedeuten, dass es sich bei diesem neuen Hinweis um einen Fehler handelte, der gerade behoben wird, oder aber auch eine Vorbereitung auf einen baldigen Drop sein. Zumindest hoffen können wir.

PS5 könnte auch im Handel erhältlich sein

Abseits oft schnell vergriffener Drops ist es noch immer schwer an eine PS5 zu kommen. Zwar haben Marketplaces wie Amazon und Kaufland die Konsole öfter im Angebot, allerdings sind das häufig Drittanbieter, die die PS5 nicht nur zu überteuerten Preisen anbieten, sondern auch nicht immer vertrauenswürdig sind. Und selbst wenn Kaufland die PS5 selbst im Angebot hat, ist die UVP nicht garantiert:

Wer dennoch nicht mehr warten will, kann vereinzelt weiterhin sein Glück bei Media Markt und Saturn vor Ort versuchen. Zwar ist die Vorbesteller-Aktion vielerorts bereits gelaufen, allerdings haben sich noch nicht alle Märkte an der Aktion beteiligt. Einige sollen die Vorbestellungen sogar erst heute, am 14. April, freigeben.

Wo versucht ihr euer Glück?