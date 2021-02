Wann soll die 4. Welle starten? Vieles deutet daraufhin, dass die nächste PS5-Verkaufswelle bereits in dieser Woche anbrechen wird, spekuliert wird gerade auf den 11. oder 12. Februar (Donnerstag oder Freitag).

Eines steht fest: Die Kontingente werden abermals sehr klein ausfallen und ihr müsst euch wie in den vorherigen Wellen zuvor auf eine Schlammschlacht einstellen. Die PS5 dürfte wieder binnen weniger Minuten vergriffen sein. GamePro gibt euch hier Tipps, die eure Chancen erhöhen.

Wie erfahre ich, wann die PS5 wieder gekauft werden kann? GamePro.de wird euch unverzüglich mitteilen, wann und bei welchen Händlern ihr die PS5 wieder erwerben könnt. Schaut also regelmäßig bei GamePro vorbei, dieser Artikel und unsere Übersicht zur nächsten PS5-Verkaufswelle werden fortlaufend aktualisiert.

Bei diesen deutschen Händlern müsst ihr in der nächsten Welle Ausschau halten

Folgende renommierte Händler haben Sonys neueste Konsole bereits in den letzten Wellen verkauft und werden voraussichtlich auch in der nächsten Welle wieder am Start sein:

Amazon

Alternate

MediaMarkt

Saturn

Expert

GameStop

Otto

Mueller

Euronics

Cyberport

Conrad

Medimax

Spielegrotte

Wie komme ich schnell an eine PS5? Darauf müsst ihr achten

Kauft über den Inkognito-Modus: Ein GamePro-Mitarbeiter hat in der Vergangenheit die Erfahrung gemacht, dass aufgrund von Cache-Problemen im herkömmlichen Browser-Modus nicht angezeigt wurde, dass die PS5 bei einem Händler bereits verfügbar war, obwohl sie dort eigentlich schon gekauft werden konnte. Surft ihr hingegen im Inkognito-Modus, umgeht ihr dieses Cache-Problem und euch dürfte sofort angezeigt werden, dass die PS5 erhältlich ist.

Accounts anlegen - Legt euch, wenn möglich, bei den oben aufgeführten Händlern Kunden-Accounts an, um beim Bestellvorgang wertvolle Zeit zu sparen

Apps laden - Versucht es nicht nur über den Browser, sondern ladet euch auch die Shopping-Apps von Amazon und Co. und versucht darüber euer Glück

PS5 einfach telefonisch statt online bestellen: Wer keine Lust auf Online-Shopping hat, kann es ja vielleicht mal telefonisch versuchen. Denn genau das war in vorherigen Wellen unter anderem bereits bei Otto problemlos möglich, wie der Händler GamePro auf Nachfrage hin bestätigt hat. Der Vorteil: Viele kommen gar nicht erst auf die Idee, einfach anzurufen. Doch genau das könnte helfen und den Unterschied machen:

OTTO - Telefonnummer: 01806 30 30 30

MediaMarkt - Telefonnummer: 0221 22243-333

Saturn -Telefonnummer: 0221 22 243-123

Verfügbarkeit über Twitch-Bot checken: Auf den Twitch-Kanälen von emin190766 und XMellowbagx laufen PS5 Checker-Bots und zeigen die Verfügbarkeit der PS5 bei verschiedenen Online-Händlern. In einem Live-Ticker wird euch dann übersichtlich angezeigt, wie es bei GameStop, Otto, MediaMarkt, Euronics und Co. aussieht. Im Zweifelsfall habt ihr auf diesem Weg einen zeitlichen Vorteil und seid die ersten, die auf den Vorbestellerstart aufmerksam werden.

Zu dieser Uhrzeit dürfte die PS5 verkauft werden

Zunächst erstmal: Sollte am 11. oder 12. Februar wirklich die nächste Verkaufswelle starten, dann solltet ihr euch darauf einstellen, bereits früh aufzustehen und euch vor den Rechner zu klemmen.

Genaue Uhrzeiten kennen wir (noch) nicht, jedoch dürfte ein Verkauf am Morgen bzw. frühen Vormittag wahrscheinlicher sein, als Verkäufe am Abend oder gar um Mitternacht, wie es in der allerersten Welle der Fall war.

Bei Amazon wurde die PlayStation 5 in der letzten Welle beispielsweise zwischen 10 und 13 Uhr angeboten. Ob dieses Zeitfenster auch für die nächste Welle gilt, ist unklar, aber es kann nicht schaden, wachsam zu sein.

Habt ihr vor eine PS5 zu kaufen und habt noch weitere Tipps auf Lager?