PS5-Pechvogel wird die Konsole geklaut - Doch er kann immer noch sehen, was die Diebe auf seiner PS5 zocken

Wenn die PS5 geklaut wird, ist das erstmal richtig doof. Aber vielleicht gibt es die Chance, sie zurück zu bekommen.

Einem PS5-Spieler ist das wohl Blödeste passiert, was passieren kann: Ihm wurde die Konsole geklaut. Um dem Ganzen noch die Krone aufzusetzen, spielen die Diebe jetzt fröhlich über den Account des Bestohlenen, der das online sehen kann. Jetzt überlegt er, wie er seine Konsole womöglich noch zurück bekommen kann und was generell in so einem Fall zu tun ist.

PS5-Fan bekommt Konsole geklaut und kann jetzt sehen, wie darauf seine Spiele gespielt werden

Bittere Pille: Redditor royalewithcheeseeee medlet sich mit einem sehr unangenehmen Beitrag an die Community. Seine PS5 sei gestohlen worden und das war noch nicht einmal alles, bei einem Einbruch kam beispielsweise auch ein Laptop weg.

Diebe zocken auf der PS5: Als sich der Besitzer dann später eine neue PS5 Slim gekauft hat, konnte er in den Statistiken auf seinem Account sehen, dass seit dem Diebstahl haufenweise Spiele heruntergeladen und gezockt wurden – allerdings nicht von ihm, sondern auf der gestohlenen PS5.

Unklar bleibt natürlich, ob das wirklich die Diebe sind oder ob die Konsole einfach verkauft wurde und nun irgendwer anders darauf spielt. Fest steht, dass es ziemlich dreist ist, auf dem Account der gestohlenen PS5 weiter zu spielen.

In den Kommentaren häufen sich auch die Fragen, wieso der Besitzer sich nicht von allen Geräten abgemeldet hat. Die Antwort lautet: Er hatte einfach genug andere Dinge um die Ohren und hofft jetzt, dass es vielleicht eine Möglichkeit gibt, die Diebe irgendwie noch dingfest zu machen.

PS5, Xbox Series S/X und Co: So könnt ihr euch verhalten, wenn eure Konsole geklaut worden ist

So sperrt ihr die Konsole: Es gibt einige Schritte, die ihr dringend unternehmen solltet, falls das Kind schon in den Brunnen gefallen und die PS5 geklaut worden ist.

Entfernt Zahlungsmethoden: Falls ihr es auf eurer PS5 oder anderen Konsolen so eingerichtet habt, dass zum Beispiel Kontoverbindung oder Kreditkartendaten hinterlegt wurden, um mit nur einem Klick direkt bezahlen zu können, solltet ihr diese Informationen dringend entfernen. So können Diebe nicht noch mehr Schaden anrichten und auf eure Kosten Spiele kaufen.

Falls ihr es auf eurer PS5 oder anderen Konsolen so eingerichtet habt, dass zum Beispiel Kontoverbindung oder Kreditkartendaten hinterlegt wurden, um mit nur einem Klick direkt bezahlen zu können, solltet ihr diese Informationen dringend entfernen. So können Diebe nicht noch mehr Schaden anrichten und auf eure Kosten Spiele kaufen. Loggt euch auf allen Geräten aus: Habt ihr zum Beispiel die PlayStation App, könnt ihr das in der App vornehmen, sonst funktioniert dieser Schritt aber natürlich auch im Browser. Meldet euch auf allen Geräten ab, so dass auf der geklauten PS5 niemand mehr ohne Login-Daten mit eurem Konto zocken kann.

Habt ihr zum Beispiel die PlayStation App, könnt ihr das in der App vornehmen, sonst funktioniert dieser Schritt aber natürlich auch im Browser. Meldet euch auf allen Geräten ab, so dass auf der geklauten PS5 niemand mehr ohne Login-Daten mit eurem Konto zocken kann. Legt ein neues Passwort fest und aktiviert auf jeden Fall auch noch Zwei-Faktor-Authentifizierung. So kann sich auch niemand mehr neu anmelden, falls die Daten in die falschen Hände gelangt sein sollten.

Außerdem solltet ihr euch dringend an die Polizei wenden und am besten auch noch an Sony selbst. Habt ihr die Seriennummer und die MAC-Adresse eurer PS5, könnte Sony das nutzen, um die IP derjenigen herauszufinden, die die Konsole jetzt benutzen.

Gebt diese Information dann an die Polizei weiter und die sollten im Idealfall den Rest erledigen. Was uns zu den nächsten Punkten führt.

So könnt ihr vorsorglich eure Chancen steigern, geklaute Konsolen wiederzubekommen

Das könnt ihr vorher tun: Habt ihr eure Konsole (noch) nicht gestohlen bekommen, könnt ihr vorsorglich einige Schritte unternehmen, um sie später womöglich einfacher wieder zu bekommen.

Notiert euch die Seriennummer: Macht ein Foto davon, speichert das Bild in der Cloud oder schreibt euch die Seriennummer eurer Konsole ganz klassisch auf irgendeinen Zettel und heftet den ab oder so. Am besten zusammen mit dem Kaufbeleg. Die Seriennummer sollte auch auf der Original-Verpackung zu finden sein.

Macht ein Foto davon, speichert das Bild in der Cloud oder schreibt euch die Seriennummer eurer Konsole ganz klassisch auf irgendeinen Zettel und heftet den ab oder so. Am besten zusammen mit dem Kaufbeleg. Die Seriennummer sollte auch auf der Original-Verpackung zu finden sein. Speichert die MAC-Adresse: Geht in den Einstellungen eurer PS5 zum Punkt System und dort dann zur System-Information. Dort seht ihr eure MAC-Adresse für W-LAN- oder LAN-Verbindungen. Schreibt euch diese MAC-Adresse ebenfalls irgendwo auf.

Mit Hilfe dieser Daten sollte es für Sony ein Leichtes sein, herauszufinden, wenn sich jemand anderes als ihr mit eurer PS5 ins Internet einwählt. Über die IP-Adresse müsste dann auch genau nachvollziehbar sein, wo sich diese Personen befinden und mit diesen Informationen dürfte die Polizei in der Lage sein, die Diebe ausfindig zu machen, zu konfrontieren und euch vielleicht sogar eure Konsole wieder zu beschaffen.

Auf gar keinen Fall solltet ihr versuchen, die Diebe selbst zu konfrontieren.

Wurde euch schon einmal eure Konsole geklaut und habt ihr sie vielleicht sogar irgendwie wieder zurück bekommen?