Die PS5 wird leiser sein als die PS4, verspricht Sony

Wer eine PS4 daheim stehen hat, der weiß, dass die Lüfter mitunter ganz schön laut werden können. Je nach Spiel und Situation dreht das Gebläse ordentlich auf und kann sogar so laut werden, dass das Spielvergnügen darunter leidet.

Daher war der Wunsch für die groß, mit der Next Gen endlich eine leisere PlayStation zu bekommen und genau das will Sony mit der PS5 erfüllen. Wie Simon Rutter, Chef von Sony Europe, gegenüber dem Guardian verriet, soll viel Aufwand betrieben worden sein, um sicherzustellen, dass die PS5 leiser als die PS4 ist.

Design und Kühlung: Hier spielt wohl das ungewöhnliche Design der neuen Konsole eine Rolle. Wie genau die Kühlung funktioniert, ist noch unklar, aber Sony wird sich schon etwas dabei gedacht haben, Design und Funktionalität so zu vereinen, um eine möglichst schicke aber eben auch leise Konsole zu entwickeln.

Je leiser, desto besser

Keine Jet-Düsten mehr: Wie leise die PS5 letzten Endes ist, lässt sich momentan noch nicht sagen. Ganz ohne Geräusche wird es wohl nicht gehen. Doch wenn Simon Rutter erklärt, dass ein großer Aufwand für eine leise Kühlung betrieben worden ist, dann können wir wohl davon ausgehen, dass die Geräuschentwicklung deutlich geringer ausfällt als bei der PS4.

Neben dem Lüfter wurde auch der Rest der PS5-Architektur auf geräuscharme Performance getrimmt:

Auch bei der Xbox Series X wird großer Wert auf eine gute Kühlung gelegt, was das Design der "Box" erklärt - inklusive einem großen Lüfter auf der Oberseite. Welche Next-Gen-Konsole am Ende leiser ist, das werden wir dann wohl Ende des Jahres erfahren, wenn beide Geräte in den Handel kommen.

Glaubt ihr, dass die PS5 wirklich deutlich leiser sein wird, als die PS4? Welche Konsole wird eurer Meinung nach wohl leiser sein, die PS5 oder die Xbox Series X?