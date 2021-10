PS5: Wenn ihr eine Konsole wollt, dann solltet ihr in den lokalen Handel gehen

Die PlayStation 5 lässt sich immer noch nicht regulär ohne Wartezeit kaufen. Aber kurz vor Weihnachten habt ihr jetzt gerade die beste Chancen, wenn ihr nicht auf digital sondern klassisch auf den lokalen Handel setzt.



Schon seit längerem scheint die Angabe von Sony gefallen zu sein, dass PS5-Konsolen primär digital verkauft werden dürfen. Im Rahmen der Pandemie hatte der Hersteller diese Einschränkung ins Leben gerufen, um gefährliche Events bei denen sich zu viele Menschen auf einmal im Laden befinden, zu verhindern.

PS5 vermehrt vorbestellbar im Handel

Mittlerweile hat sich diese Situation wieder beruhigt, weshalb ihr in den kommenden Wochen vermehrt zu eurem Händler des Vertrauens gehen solltet. Wie der Betreiber des beliebten PS5 Bots auf seinem zweiten Account auf Twitter bekannt gab, nehmen wieder mehr Händler (vor allem Media Markt und Saturn) Vorbestellungen an. Die Konsolen könnt ihr dann mit 100 Euro anzahlen und gegen Ende des Monats bei vollständiger Bezahlung abholen.

Ganz unterschiedliche Angebote: Jeder Markt geht den Kommentaren zu urteilen anders mit der Aktion um. Mal bekommt ihr die Konsole ohne irgendwelche Zusatzteile, manchmal nur mit Controller. Einige Märkte verlangen für die Vorbestellung noch das Abschließen einer zusätzlichen Versicherung für drei Jahre.

Wenn ihr diese nicht haben wollt, solltet ihr trotzdem die Vorbestellung machen und dann bei der Abholung innerhalb von 28 Tagen diese Versicherung kündigen. Dann bekommt ihr die gesamten Kosten dafür zurückerstattet und habt genauso viel bezahlt, wie wenn ihr die Konsole gleich ohne Versicherung gekauft hättet.

Klappert also am besten in den nächsten Tagen eure Händler in der Nähe ab und fragt einfach, ob ihr auch lokal eine Konsole vorbestellen könnt.

Digital weiterhin möglich: Wie auch schon die Wochen davor, wird es natürlich auch digital weiterhin Wellen geben, um die Konsole zu kaufen. Aktuell blicken viele auf Amazon, die schon seit über einem Monat keine Verkäufe mehr hatten. Um beim digitalen Kauf stets aktuell zu sein, lohnt sich unser täglich aktualisierter Ticker:

1385 44 Mehr zum Thema PS5 kaufen im Oktober 2021: Ticker zu Nachschub und Verfügbarkeit (Update)

Ihr habt es tatsächlich geschafft, an eine PS5 zu kommen und wollt jetzt das Meiste aus eurer Konsole herausholen? Mit unseren 23 Tipps und Einstellungen zeigen wir euch, was ihr auf keinen Fall verpassen dürft.

Wie habt oder werdet ihr eure PS5 erwerben? Digital oder im Handel?