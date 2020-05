Playstation-Fans warten noch immer darauf, dass Sony die PS5 richtig vorstellt, zeigt, wie die Konsole aussieht und den Preis sowie den Releasetermin nennt. Ein paar Spiele zu sehen, wäre ebenfalls nicht schlecht. Immerhin: Laut Gerüchten soll ein Spiele-Reveal-Event Anfang Juni stattfinden, offiziell bestätigt ist das aber nicht.

Macht Sony also zu wenig in Sachen Marketing der PS5? Das Unternehmen hat das eine sehr interessante Meinung zu dieser Frage.

Bloombergs Takashi Mochizuki fragte über Twitter, ob Sony mit dem Marketing der PS5 zufrieden ist. Denn seiner Meinung nach hat die Xbox Series X die PS5 in dieser Hinsicht hinter sich gelassen. Doch die Antwort von Sony CFO Hiroki Totoki (via Gamingbolt) ist interessant:

Q: some say PS5 promotion is falling behind Xbox. Would you give passing score to what PS team has done?

A: we consider things strategically but doing our best. As for pass or fail, I would wait for PS5 sales to make that judgement. (by CFO)https://t.co/nXnfljR8Fz