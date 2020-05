PS5-Spiele-Reveal Anfang Juni? Immer mehr deutet darauf hin

Sony schweigt weiterhin beharrlich zu weiteren Infos bezüglich der PS5, sowohl das Design als auch der Preis und das First-Party-Launch-Lineup sind bislang noch nicht bekannt. Seit Monaten wird deshalb fleißig spekuliert, wann die nächsten Info-Häppchen zur Konsole erscheinen werden.

Und so langsam aber sicher kristallisiert sich nun der Monat Juni heraus, genauer gesagt der Anfang dieses Monats. Erst kürzlich hatte sich Branchen-Insider Jason Schreier geäußert und einen Reveal der Konsole in Aussicht gestellt.

Wann soll der Reveal angeblich sein? Journalist Jeff Grubb von Venture Beat stößt jetzt in dasselbe Horn. Und er nennt sogar einen konkreten Termin, nämlich den 4. Juni 2020.

Was soll dort passieren?

Laut Grubb wird Sony an diesem Datum Spiele für die PS5 präsentieren, ob als Trailer oder mit Gameplay lässt er offen. Auf eine Twitter-Nachfrage, wie viele Spiele gezeigt werden, antwortet er mit.

"Eine ganze Reihe von Spielen. Viele."

Should be an entire slate of games. A lot. — Jeff Grubb (@JeffGrubb) May 13, 2020

Wie verlässlich ist die Quelle?

Jeff Grubb ist in der Branche kein Unbekannter, twitterte kürzlich unter anderem über ein mögliches Mass Effect-Remaster und sagte auch mehrere Nintendo Direct-Events korrekt voraus.

Anfang Juni wird definitiv was in Sachen PS5 passieren

Und das ist bereits offiziell und tatsächlich ausnahmsweise mal KEIN Gerücht. Denn das Official PlayStation Magazine (OPM) wird in seiner Juni Ausgabe Spiele für die Next Gen-Konsole enthüllen, wie seit Ende April bekannt ist.

Was allerdings verwundert: Das OPM erscheint am 2. Juni, der von Grubbs prognostizierte Termin ist der 4. Juni, also zwei Tage später. Unwahrscheinlich, dass Sony erst nach dem OPM die Spiele präsentiert, es sei denn, es handelt sich um andere als aus dem OPM.

Was könnte Sony zeigen?

Da bereits einige Third-Party-Titel für das System bestätigt sind, wird es sich Sony bei einem eventuellen Spiele-Reveal nicht nehmen lassen, die hauseigenen und exklusiv für PS5 erscheinenden Spiele zu präsentieren.

Welche das sein könnten ist Stand jetzt natürlich pure Spekulation. Um ein Horizon Zero Dawn 2 gibt es beispielsweise schon lange Gerüchte, ebenso um ein neues Gran Turismo.