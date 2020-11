Die PS5 erscheint nicht früher, Media Markt-Mail ist fake

Der Release der PlayStation 5 rückt immer näher und so langsam macht sich auch bei Fans die Vorfreude breit. In Europa müssen wir jedoch im Vergleich zu den USA oder Japan eine Woche länger warten. Sonys Next-Gen beginnt hier erst am 19. November. Dieser Umstand hat jetzt in der deutschen PlayStation-Community für Furore gesorgt, als eine angebliche Mail von Media Markt aufgetaucht ist.

Die PS5 erscheint weiterhin pünktlich am 19. November

Was war geschehen? In den vergangenen Tagen ist nämlich ein Bild einer Mail herumgegangen. In dieser stand drin, dass der Release der PlayStation 5 auf den 12. November vorverlegt wurde und die Auslieferung der Bestellung schon bald beginnen würde. Dadurch haben dann viele auf unterschiedlichen Kanälen Media Markt angeschrieben, um herauszufinden, ob das wirklich stimmt.

Mail nur ein Fake: So hat uns auch ein GamePro-Leser auf Facebook kontaktiert. Er hatte die Facebook-Seite des Elektronikhändlers speziell auf die Mail hin angeschrieben. Die Antwort von Media Markt lautete jedoch, dass sich am Release der PS5 nichts geändert hat und die Konsole am 19. November erscheint.

Gameswirtschaft hat gleichzeitig auch eine Anfrage an Media Markt gestellt. Auch dort bestätigte eine Sprecherin des Händlers, dass der Screenshot zwar authentisch wirkt aber ein Fake sein soll. Die Auslieferung soll zum 19. November erfolgen, so wie es Sony vorgesehen hat.

Somit ist klar, dass es sich bei der vermeintlichen Mail nur um eine Photoshop-Fälschung handelt. Es dauert also wie angekündigt noch 15 Tage, bis die PlayStation 5 am 19. November erscheint. Erst vor kurzem hatte ein Mitarbeiter des UK-Händlers Game aufgrund des laufenden Lockdowns für Furore gesorgt.

Bereitet euch auf den PS5-Launch vor

Habt ihr wirklich noch die Hoffnung, dass Sony den Release vorzieht oder wartet ihr jetzt einfach geduldig auf den 19. November?