PS5-Menü: Fan zeigt, wie das UI der Konsole aussehen könnte

Es gibt immer noch viele Fragezeichen bezüglich der PlayStation 5, darunter auch wie die Menüs aussehen werden. Ein Fan konnte jetzt nicht mehr warten und hat basierend auf einem kurzen Teaser zur Boot-Sequenz den Rest animiert.

Pompöse Boot-Sequenz und ein ähnliches Menüdesign

Wie es aussehen wird, wenn ihr die Konsole startet, ist schon seit Mitte Juni bekannt, aber alles danach ist noch ein Rätsel. Der Youtube-Kanal Paulo Manso Animation stellt sich das folgendermaßen vor:

Link zum YouTube-Inhalt

Rundes Design: Als Basis wurde das pompöse Design der offiziellen Sequenz übernommen. Alles nach dem PlayStation-Button bleibt aber in dem gleichen Stil und hat weiterhin die Blasen im Hintergrund. Sowieso fällt auf, dass das gesamte Design sehr rund ist. So werden die Avatare der User in einem Kreis angezeigt und die Kacheln für die Spiele sind ebenfalls abgerundete Rechtecke. Es bleibt abzuwarten, was Sony wirklich letztlich mit dem Menü macht, aber die Animation scheint schon sehr glaubwürdig – auch wenn sie schon fast zu viele bewegliche Elemente hat.

Wer hat das Video gemacht? Hinter dem Video steckt der brasilianische Animationskünstler Paulo Manso. Er hatte bereits in der Vergangenheit mehrere Konzepte rund um die PS5 angefertigt. Darunter auch eine eigene Boot-Sequenz, das Menü und wie er sich den Reveal der Konsole vorgestellt hat.

Microsoft hat das Dashboard der Xbox Series X vorgestellt

Während Sony sich geschlossen hält, hat Microsoft den nächsten Schritt gewagt und die UI offiziell vorgestellt:

Das neue Design erinnert sehr stark an das der Xbox One. Sobald die neue Konsole erscheint soll das Design auf allen Plattformen ausgerollt werden. Darunter zählt neben der Xbox Series X auch noch die Xbox One, der PC und mobile Endgeräte. Besonders auf der neuen Konsole soll das neue Design schnell sein und beim Kaltstart knapp 15-Mal schneller sein als bisher.

Was haltet ihr von dem UI von Paulo Manso? Könnt ihr es euch so vorstellen? Was erwartet ihr von den PS5-Menüs, wird es wieder etwas ganz Neues oder nimmt es sich die PS4 als Beispiel?