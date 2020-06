PlayStation 5: So sieht es wohl aus, wenn ihr die PS5 startet

Endlich wissen wir, wie die PlayStation 5 aussieht. Sony hat beim gestrigen PS5-Event aber nicht nur das Design der Next Gen-Konsole enthüllt, sondern noch viel mehr. Neben vielen PS5-Spielen wurde offenbar auch schon gezeigt, wie die Startsequenz aussieht – also das, was zu sehen ist, wenn die Konsole bootet und ihr sie hochfahrt.

PlayStation 5-Bootsequenz sieht pompös und verspielt aus

Das PS5-Event: Gestern Abend fand endlich das verschobene PlayStation-Event statt. Sony ist die Überraschung mit diversen Spieleankündigungen gelungen, vor allem aber auch damit, das Design der PS5 zu zeigen. Es gibt sie in zwei verschiedenen Versionen und so sieht das Gerät aus:

Startsequenz der PS5: Wie es aussieht, wenn die PlayStation 5 hochgefahren wird, wurde wohl ebenfalls schon gezeigt. Wir schreiben hier "wohl", weil das nicht explizit gesagt wurde, aber eigentlich dürfte die Sache ziemlich eindeutig sein, dass das hier die Boot-Sequenz ist. Aber eventuell gibt es daran auch noch Änderungen, seid also gewarnt.

So sieht das Booten aus:

The PS5 boot screen is insaaanely clean, can't wait to see what the menu looks like. pic.twitter.com/RTKrSLyrFf — Chris (@ScreenDude6K) June 11, 2020

Diese Startsequenz wirkt schon sehr anders als die der PS4. Es gibt zwar dieselbe Warnung mit den Gesundheits- und Sicherheitshinweisen, aber das war es dann auch schon. Hier tanzen Staubpartikel im Licht und anschließend pulsiert der PS-Knopf, der gedrückt werden soll. Wie es klingt, wenn das passiert, gibt es ebenfalls zu hören.

Möglicherweise lässt sich dadurch schon ein kleines bisschen erahnen, wie das Menü und User-Interface der PlayStation 5 aussehen könnte. Gezeigt wurde davon allerdings noch nichts. Dafür findet ihr hier alles, was wir über die PS5 wissen in der großen Gamepro-Übersicht.

Was löst diese mögliche Startsequenz der PlayStation 5 in euch aus? Was erhofft ihr euch vom Design der Menüs?