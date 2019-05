PS5-Besitzer können auch mit PS4-Nutzern spielen, bestätigt Sony

Die Abwärtskompatibilität der PS5 funktioniert offenbar in vollem Umfang. Soll heißen: Ihr könnt damit nicht nur PS4-Spiele zocken, sondern auch online mit PS4-Besitzern spielen. Das bestätigt Sony in einer neuen Frage- und Antwort-Session für Investoren. Dabei wurde unter anderem auch erwähnt, dass PlayStation generell eine Publisher-freundliche Plattform sein soll und bisher noch keine Partnerschaft mit Microsoft eingegangen worden sei, sondern nur die Absicht bekundet wurde.

Abwärtskompatibilität lässt Grenze zwischen PS4 & PS5 verwischen

Sony erklärt, dass die Abwärtskompatibilität der PS5 ein "wirklich bedeutender Erfolgsfaktor" und "unglaublich wichtig" sein wird. Eine Zersplitterung der Community und Spielerschaft könne so ebenfalls vermieden werden.

Cross Generation-Play: Sony-Vizepräsident John Kodera bestätigt noch einmal ganz offiziell, dass ihr mit der PS5 dank Abwärtskompatibilität auch in der Lage sein werdet, weiterhin mit euren Freunden online zu spielen, die noch eine PS4 benutzen. So könne der Übergang zur Next Gen-Konsole noch angenehmer und fließender vonstatten gehen (via: Twinfinite).

Trotz dem Erfolg der PS4 und der kommenden PS5 sieht Sony das Konsolen-Geschäft allerdings immer noch als einen Nischenmarkt an. Zumindest sieht Sony-Präsident Kenichiro Yoshida den Mobile-Markt und Streaming-Angebote auf dem Vormarsch.

