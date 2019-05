Auf einer Investoren-Präsentation in Tokyo hat sich Sony ausführlich zur Zukunft der PlayStation-Marke sowie Einzelheiten zum kommenden PlayStation-Modell geäußert. Neben Dingen wie der Abwärtskompatibilität des Systems oder den Ladezeiten sprach Präsident Kenichiro Yoshida unter anderem auch über die generelle Bedeutung von Konsolen.

Und diese sei trotz des anstehenden Modells und des großen Erfolgs der PS4 zumindest im Kontext vergleichsweise klein. Heimkonsolen seien laut Yoshida weiterhin ein Nischenmarkt, denn lediglich ein - auch hier vergleichsweise - kleiner Teil der Spieler hätten diese zuhause stehen.

Größerer Mobile-Markt, mehr Streaming

Deutlich mehr Spieler seien dagegen auf Mobile-Plattformen unterwegs, was dann unter anderem auch einen Einfluss auf den Konsolenmarkt habe, denn dieser sei zumindest in Japan in den vergangenen Jahren geschrumpft.

Die Konsequenz: Dementsprechend wichtig sei es zukünftig, im Bereich Streaming zuzulegen und Angebote für die Spieler zu schaffen.

Passend dazu sprach Sony auf der Präsentation auch über die eigenen Streaming-Dienste PlayStation Now und Remote Play, außerdem gehen die Japaner im Streaming-Bereich zukünftig eine Partnerschaft mit Microsoft ein.