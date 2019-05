Sony & Microsoft bilden überraschende Allianz und teasen große Pläne

Sony und Microsoft bündeln ihre Kräfte. Das haben die beiden Konzerne gestern Abend bekannt gegeben. Die Nachricht kommt einigermaßen überraschend, gelten die Hersteller von PS4 und Xbox One doch allgemein eher als Konkurrenten. Die neue, strategische Partnerschaft könnte das jetzt aber ändern. Möglicherweise verdanken wir die Kooperation einem dritten Konkurrenten: Dem Streaming-Service Google Stadia.

Gelungene Überraschung: Viele Fans und Kritiker sehen Sony und Microsoft seit der Ur-Xbox als Konkurrenten. Dass die beiden Technik-Riesen jetzt gemeinsame Sache machen, dürfte dementsprechend auf viele überraschend wirken.

Darum geht's: Wie auf der offiziellen Microsoft-Webseite bekannt gegeben wurde, planen die beiden Unternehmen, ihr Know-How zu kombinieren. Bei der strategischen Partnerschaft steht wohl vor allem um Spiele-Streaming, Cloud-Lösungen und Künstliche Intelligenz im Mittelpunkt.

Die beiden Firmen haben angekündigt, in den folgenden Bereichen ihre Kräfte zu bündeln und so offenbar auf Synergie-Effekte setzen zu wollen:

Während Sony anscheinend die Halbleiter- und Bildsensoren-Technik mitbringt, soll Microsoft unter anderem seine Azure-KI, Datencenter und Cloud-Lösungen beisteuern.

Wer hat etwas davon? Von all dem sollen natürlich Gamer, aber zum Beispiel auch die Content Creator-Community profitieren. Wenn Sony zukünftig vielelicht Microsoft-Datencenter nutzt, könnten beispielsweise die Download-Geschwindigkeiten verbessert werden. Denkbar wäre auch, dass nun noch mehr Schwung in die Crossplay-Angelegenheiten kommt.

Excited about the opportunities ahead with @Sony for us to pursue our mutual gaming ambitions and delight players around the world. https://t.co/3vBuQiruiR