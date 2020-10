PS5 - Cooles Mock Up macht Lust auf Limited Edition im Spider-Man-Look

Die schwarz-weiße PlayStation 5 ist nicht jedermanns Geschmack, weshalb viele Spieler auf coole Limited Editions hoffen. Dass Sony irgendwann mit besonderen PS5-Varianten um die Ecke kommt, dürfte dabei mehr oder weniger klar sein, nachdem das Konzept bereits bei der PS4 gut funktioniert hat. Bis es aber soweit ist, wird es wohl noch etwas dauern.

Ein neues Mock Up von Giuseppe Spinelli gibt uns aber einen stilvollen Vorgeschmack auf das, was irgendwann auf uns wartet könnte.

PS5 erstrahlt im Miles Morales-Design

Nachdem Sony das Design der PS5 enthüllt hatte, tauchten im Netz zahlreiche Mock Ups auf und zeigten, was sich die Community an Limited Editionen wünschte. Allem voran die schwarzen PS5-Konsolen, da der Wunsch nach einer Black Edition sehr groß ist. Aus diesem Grund erstellte auch der italienische 3D Artist Giuseppe Spinelli ein aufwendiges Design-Konzept dazu:

Spinelli, der online als Snoreyn bekannt ist, arbeitete dabei mit Let's Go Digital zusammen. Nun entstand aus dieser Zusammenarbeit wieder ein Mock Up, allerdings gezielt auf den Exklusivtitel Marvel's Spider-Man Miles Morales abgestimmt. In einem extra produziertem Trailer zeigt sich die Limited Edition in Schwarz mit roten Akzenten wie dem Spider-Man-Logo.

Die Spinnennetze auf den Seiten reflektieren das rote Licht und auch der DualSense-Controller wurde passend in Szene gesetzt:

Die Spider-Man-Konsole sieht schon sehr schick aus. Leider handelt es sich dabei um keine offizielle und käufliche Limited Edition, sondern lediglich um ein Konzept. Trotzdem ist es spannend zu sehen, was an Designs alles möglich ist und vielleicht irgendwann auf uns wartet.

Wie gefällt euch das Mock Up mit dem Spider-Man-Design? Was für Limited Editions würdet ihr euch wünschen?