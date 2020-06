PS5-Fans wünschen sich schwarze Konsole & erstellen eigene Designs

Seit dem PS5-Event letzte Woche ist endlich bekannt, wie Sonys neue PlayStation 5 aussieht. Mit einem futuristischen Design in Schwarz und Weiß, stößt die Optik der Konsole auf Begeisterung. Es gibt aber auch Fans, die sich lieber wieder eine komplett schwarze Version wünschen, während andere schon Designs für Special-Editions im Kopf haben. Vor allem auf Twitter sorgen solche hypothetischen Designs für viel Aussehen.

Der Wunsch nach einer schwarzen PS5 ist groß

Es dauerte nicht lange, bis Ideen für eine Black Edition der PS5 im Netz auftauchten. Auf Twitter postete der User BossLogic seine angepasste Version der Konsole, wie sie sich viele Fans wünschen. Sein Design taucht die PS5 dabei in ein mattes Schwarz, während die Lichtleiste im üblichen PlayStation-Blau strahlt.

Außerdem verpasste er der PS5 ein schwarzes Design mit roten Akzenten, passend zum kommenden Spider-Man: Miles Morales:

Fans basteln weitere PS5-Mock-Ups

Während vor allem der Wunsch nach einer schwarzen PS5-Konsole die Runde macht, gibt es noch weitere Design-Beispiele, die sich spezieller auf ein Spiel oder eine Marke beziehen. BossLogic verpasste der Konsole nicht nur einen schlichten Spider-Man-Anstrich, sondern auch eine verspieltere Version:

Auch interessant, wenn auch fernab von PlayStation, ist seine Pikachu-Edition der PS5:

People said take it seriously with #PS5 mock ups....



You are right pic.twitter.com/CbRDCr6jWv — BossLogic (@Bosslogic) June 13, 2020

Aber nicht nur BossLogic hat sich die Mühe gemacht und verschiedene Mock-Ups erstellt. So verpasste ein Fan der PS5 ein kräftiges Orange mit einem Dragon Ball Z: Kakarot-Motiv, während eine Edition in Holzoptik einen schlichteren Eindruck macht:

LOOK AT THIS! A Custom Son Goku PlayStation 5 And PS5 Controller! This is ? !! Would you go out of your way to get this? ?

C2: Agtdesign pic.twitter.com/986OD6uYGI — Alex Mason (@UnrealEntGaming) June 14, 2020

I think I found the PS5 that @lazygamereviews would purchase. It's all woodgrain. pic.twitter.com/aAJnrypYRj — Hakemon Mike (@HakemonMike) June 13, 2020

Darüber hinaus gibt es noch andere Beispiele für eine schwarze PS5, sowie für eine Spider-Man-Edition:

Some of these custom design ps5’s look amazing #PS5 pic.twitter.com/VkjhPxCPIF — Wayne (@79Mossy) June 14, 2020

Neben diesen nicht offiziellen Mock-Ups, werden Fans sicherlich noch weitere Design-Varianten der PS5 erstellen und teilen. Welche Design-Varianten und Special-Editions Sony in Zukunft aber wirklich anbieten wird, wissen wir noch nicht. Wir dürfen uns aber sicherlich auf andere Designs freuen, da immerhin auch die älteren Generationen in verschiedenen Farben und Special-Designs auf den Markt kamen.

Wie findet ihr das originale weiße Design der PS5? Und was wäre euer Traum-Design?