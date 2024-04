Spieler reinigt seine PS5, doch plötzlich fällt mysteriöses Bauteil heraus - fragt: 'Sollte ich mir Sorgen machen?'

Wo kommt nur dieses kleine Stück bei der riesigen Konsole wieder hin?

Beim Reinigen der PS5 kann eigentlich nicht so viel schiefgehen. Sony hat das Gehäuse der Konsole nämlich so gestaltet hat, dass sich Flusen und Staub in kleinen Einlassungen verfangen. Den Schmutz könnt ihr dann ganz einfach wegwischen oder absaugen. Ein paar kleinere Teile können sich dabei aber trotzdem lösen und für Verwirrung sorgen – so wie bei diesem PlayStation-Fan.

Wo kommt dieses Kissen hin?

Darum geht's: Der Reddit-User 'intense_sense09' hat seine PS5 teilweise auseinandergebaut und gereinigt, dabei ist ihm dann jedoch ein kleines, graues Bauteil entgegengefallen.

Von dem weichen, angerauten Kissen hat er auch direkt zwei Fotos geschossen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Nun stellte er sich die Frage: Was ist das eigentlich? Und könnte die PS5 jetzt beschädigt sein?

Glücklicherweise fand er schon recht schnell eine beruhigende Antwort – Das schaumartige Kissen gehört neben den Schacht der SSD-Speichererweiterung und kann ganz leicht wieder in eine schmale Mulde geschoben werden.

Hier im Bild könnt ihr die drei Kissenabdichtungen gut erkennen, eines von ihnen wird es im Fall von intense_sense09 sein:

Wir haben die kleinen Kisseneinsätze eingekringelt. Sollte eines von ihnen mal herausfallen, wisst ihr jetzt, wo ihr sie hinpacken müsst. (Bildquelle: Western Digital)

Wofür ist das Kissen überhaupt gut?

Glänzende Kissen oder Schaumgummiabdichtungen findet ihr nicht nur am SSD-Schacht der PS5, sondern in nahezu allen Konsolen, sogar den ältesten Retrosystemen.

Einige von ihnen mindern Vibrationen ab, zum Beispiel ausgehend von Laufwerken oder Lüftern. Ein Großteil ist jedoch für die elektromagnetische Abschirmung zuständig und mit einer hauchdünnen Metallschicht besprüht.

Deshalb sind die kleinen Kissen wichtig: Von Spulen, Regulatoren und Kondensatoren gehen elektromagnetische Wellen aus, die andere Komponenten oder Geräte stören und damit Fehler verursachen könnten.

Um das zu verhindern, ist das Innere von Konsolen unter dem oberflächlichen Plastik in dicke Metallplatten gehüllt.

Die Platinen von Konsolen sind in dickes Metall gehüllt. Unten am SSD-Slot seht ihr die Kissen, die mit dem Metallcase verbunden sind. (Bildquelle: TronicsFix / Youtube)

Lücken an den Übergängen der Platten werden mit den elektrisch leitfähigen Kissen verschlossen. Die gesamte Metallhülle bildet dann eine Einheit, die Elektrizität absorbiert, die Konsole erdet und Kurzschlüsse oder Störungen mit anderen Geräten ausschließt.

In Bezug auf den Hochleistungsspeicher einer zusätzlichen PCI-Express-SSD dürften deren elektromagnetische Emissionen auf das Metall-Casing übertragen werden.

Auch in der PS5 Slim findet ihr die kleinen Schaumstoffkissen:

0:20 Schlanker und mehr Speicher: Trailer zeigt die neuen PS5-Slim-Modelle

Ihr müsst euch keine Sorgen machen, wenn ihr mal eines der Kissen verliert

Aufgrund der geltenden Verbraucherschutzrichtlinien sind Elektronikhersteller dazu verpflichtet, ihre Geräte elektromagnetisch abzuschirmen und Interferenzen zu minimieren.

Um einen Produktrückruf zu vermeiden, ist der elektromagnetische Verschluss ein gutes Stück überdimensioniert, falls also mal eines der Kissen fehlt, entsteht euch kein Nachteil.

Und auch wenn über die Dauer mehrere von den leitfähigen Kissen verschwinden, könnt ihr immer noch auf die Abschirmung der anderen Geräte in eurem Haushalt vertrauen.

Generell sind Konsolen sehr widerstandsfähig, da muss schon mehr als ein kleines Stück Schaumstoff herausfallen, damit sie den Geist aufgeben.

Hattet ihr schon einmal den Fall, dass ein Bauteil aus einer eurer Konsolen herausgefallen ist und ihr euch nicht erklären konntet, wohin es gehört?