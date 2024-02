'Xbox greift an' - PS5-Spielerin wird von kuriosem Grafikfehler geplagt und Fans scherzen über eine feindliche Übernahme

Auf einer PS5 ist Xbox scheinbar bereits angekommen.

Zahlreiche Gerüchte deuten an, dass Microsoft bald auch Xbox-Titel für PS4 und PS5 veröffentlichen könnte. Kurioserweise hat ein Darstellungsfehler einer PS5 diese mögliche Plattformerweiterung kürzlich perfekt abgebildet. Die komplette linke TV-Hälfte einer Spielerin wurde auf einmal in ein saftiges Grün getaucht.

Auf einmal war der Bildschirm in Xbox-Grün getaucht

Die Spielerin Saksheeeee teilte auf Reddit einen seltsamen Grafikfehler ihrer PlayStation 5: Eine Hälfte des angeschlossenen TV-Bildschirms erschien in einem intensiven Grün, die andere zeigt den typischen PS5-Startbildschirm:

Für PlayStation-Fans war der Fehler aufgrund der jüngsten Gerüchte – dass Xbox-Exclusives wie Hi-Fi Rush, Sea of Thieves und Pentiment auf der PlayStation erscheinen könnten – Grund genug für ein paar ironisch gemeinte Scherze.

"Sieht so also dieses 'Xbox kommt auf die PlayStation'-Ding aus?" fragt eine kommentierende Person, eine andere stellt wiederum fest, dass "Xbox seine Transzendenz begonnen hat".

Aufgrund der exakten Zweiteilung auf dem TV der Thread-Erstellerin liegen die Annahmen aber auch wirklich nahe und irgendwie sieht die vermeintliche Kooperation auch ziemlich stylisch aus…

Das steckt eigentlich hinter dem Fehler

Zeigt euer Fernseher einen grünen Schimmer an oder wird das Display komplett grün, wenn ihr mit der Konsole daran zocken wollt, dann handelt es sich zumeist um einen HDMI-Anzeigefehler beziehungsweise um eine Störung des Signals.

Viele Fernseher nutzen den Grünstich schlicht und ergreifend als Signal, um auf Fehler aufmerksam zu machen.

Ein schwerwiegender Hardware-Defekt liegt in der Regel nicht vor, stattdessen sind die häufigsten Problemursachen:

verbogene oder verschmutzte Anschlüsse

Kabelbrüche

inkompatibles Equipment

falsch übertragene HDCP-Daten

Software-Bugs

Trifft euch der Darstellungsfehler, dann könnt ihr zuerst HDCP unter HDMI in den Systemeinstellungen eurer Konsole deaktivieren. Kopiergeschützte Inhalte von Netflix und Co. werden dann jedoch nicht mehr abgespielt.

Hat der Versuch nichts gebracht, dann solltet ihr Fernseher und Konsole für ein paar Minuten vom Stromnetz nehmen und eure Kabel mehrfach ein- und ausstecken, um falsch sitzende Stecker auszuschließen.

Oder das HDMI-Kabel direkt tauschen, gegen eines, das ihr noch bei euch liegen habt, oder gegebenenfalls einen hochwertigeren Neukauf.

Um einen Defekt am Grafikprozessor der PS5 auszuschließen, könnt ihr außerdem über die Remote Play-App von PlayStation an eurem Handy feststellen, ob Spiele noch korrekt von der Konsole berechnet werden.

Bei Saksheeeee hat sich das Problem wohl von allein gelöst: Die PS5-Spielerin konnte am nächsten Tag wieder ohne den Grafikfehler an ihrer Konsole zocken. Ein Übertragungsfehler könnte also durch einen Reset der HDMI-Komponenten wieder korrigiert worden sein.

Sie schließt aber auch einen Überhitzungsfehler ihres Fernsehers oder der PS5 nicht aus, da sie ihre Heizung nah am TV-Setup platziert hat.

Was ist an der PlayStation-Offensive von Microsoft dran?

Nachdem unzählige Gerüchte zu den angeblichen Multiplattformplänen von Microsoft ans Licht gekommen sind, hat der Software-Gigant reagiert. In einem Podcast, der am 15. Februar um 21 Uhr erscheint, sprechen die Xbox-Führungskräfte über die Zukunft der Marke:

Welche Richtung Microsoft dabei einschlägt, wird mit Spannung erwartet, da die Strategie gravierende Auswirkungen für Xbox, aber auch auf Sony haben könnte. Wird es zum Beispiel irgendwann ein Halo oder ein Gears of War auf der PS5 geben? Ein interessantes Gedankenspiel ist die Situation allemal.

Würdet ihr euch darüber freuen, wenn Microsoft Raum auf eurer PlayStation einnimmt?