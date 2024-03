So habt ihr die PS5 wohl noch nie gesehen: Bastler verpasst der Konsole Wasserkühlung und hängt sie an die Wand

Ja, das ist eine PS5, aber wir hätten es auf den ersten Blick auch nicht erkannt (Bild: reddit.com/user/Giga-Moose).

Am Design und der Größe der PS5 wurde viel herumgekrittelt. Die Sony-Konsole ist auch ein ganz schöner Brocken und nimmt viel Platz ein, egal ob liegend oder stehend. Da liegt es für Bastler mehr oder weniger nahe, sich dem Ganzen anzunehmen und eine eigene Lösung zu finden, die den eigenen Ansprüchen genügt. So wie dieser Tüftler hier, der der PS5 nicht nur eine Wasserkühlung verpasst hat, sondern sie auch noch an die Wand hängt.

PS5 mit Wasserkühlung an der Wand: So ist die Konsole wirklich kaum wiederzuerkennen

Darum geht's: Eigentlich benötigt die PS5 nicht unbedingt eine Wasserkühlung. In der Regel überhitzt die Konsole nicht und die Lüfter werden auch nicht besonders laut. Das hält echte Enthusiast*innen aber natürlich trotzdem nicht davon ab, das Stück Hardware mit allem Drum und Dran auszustatten, das einem so einfällt.

Vorhang auf für Redditor Giga-Moose: Dieser Mensch hat bereits unzählige PC-Builds auf dem Kerbholz, die stolz präsentiert werden. Laut eigenen Angaben entsteht fast jede Woche ein neuer PC im Eigenbau und dabei wird der Fantasie freien Lauf gelassen. Irgendwann wird es aber langweilig oder zumindest gehen die Teile aus, die noch nicht mit Wasserkühlung verbessert wurden.

Da bleibt nur eins: Statt einem PC wird die PS5 auseinander genommen und beinahe komplett neu wieder zusammengesetzt. Hier wurde sie hinter Glas und mit Wasserkühlung sowie dem einen oder anderen leuchtenden RGB-Element kurzerhand stylish an die Wand gehängt. Hier könnt ihr euch den Original-Post ansehen:

Wo ist da die PS5? Falls es euch wie einigen anderen Leuten in den Kommentaren geht, kein Problem. Die Teile der PS5, die in diesem Custom Build noch übrig sind, verbergen sich in der linken oberen Ecke unter dem Wasserkühlungs-Block.

Wieso das Ganze? In den Kommentaren wird der Look dieser extravaganten PS5 gelobt, aber auch die einigermaßen berechtigte Frage nach dem Warum gestellt. Darauf liefert der Modder Giga-Moose eine entwaffnend ehrliche wie simple Antwort: Ihm seien die Dinge ausgegangen, denen er noch eine Wasserkühlung verpassen konnte. Das Ganze ist natürlich mit Humor zu nehmen.

Besonders sinnvoll ist dieser Aufbau natürlich nicht, aber eben hübsch, ein spaßiges Unterfangen und offenbar die große Leidenschaft dieses Bastlers.

Wie findet ihr diesen PS5-Umbau? Würdet ihr euch so ein Teil auch an die Wand hängen?