PS5: Patch behebt endlich Probleme von TVs mit 4K, HDR und 120 FPS

Die Playstation 5 hat immer noch einige Kinderkrankheiten. Unter anderem gibt es Probleme mit diversen Fernsehgeräten von Samsung, LG und sogar Sony selbst. Häufig haben diese TVs Schwierigkeiten, PS-Spiele mit 120 FPS, HDR oder in 4K abzuspielen, vor allem wenn sie alles gleichzeitig leisten sollen. Die neueste Firmware soll die Probleme beheben.

Ein wenig werden wir uns aber noch gedulden müssen. Sony plant einen umfangreichen Patch für März, der die genannten Probleme ausmerzen soll. Bis es soweit ist, müssen sich PS5-Nutzer*innen weiterhin einschränken. Laut Samsung funktioniert HDR beispielsweise nur, wenn die Framerate bei 60 FPS gelockt ist. Ein fader Beigeschmack bleibt, da Sony Käufer*innen einer PS5 dazu ermutigte, sich auch gleich einen neuen Fernseher zu besorgen.

Was ist mit der Xbox Series X/S? Bei der Konkurrenz von Microsoft scheinen die Probleme mit den Fernsehern nicht aufzutreten. Das lässt eindeutig darauf schließen, dass die Probleme bei der PS5 und nicht bei den Displays liegen. Für die meisten dürfte das eine gute Nachricht sein, da die Fehler so vermutlich mit dem Update behoben werden können. Das bestätigt auch Samsung in einer Mitteilung an die Community.

Hattet ihr schon Probleme mit eurer PS5?