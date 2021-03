PS5: Polizei warnt offiziell vor dreisten Betrügern auf Verkaufsportalen

Die extrem angespannte Liefersituation bei der PS5 lockt auch immer mehr zwielichtige Gestalten an, die sich im Trubel um die neue Konsole auf oft kriminelle Art und Weise zu bereichern versuchen. Über Scalper etwa, die eingekaufte Konsolen zu deutlich höheren Preisen verkaufen, hatte GamePro.de in der Vergangenheit ebenso berichtet wie über Angebote auf Verkaufsportalen, bei denen letztendlich nur ein leerer Karton geliefert wurde.

Dass das alles andere als ein Spaß ist, zeigt eine Email, die unsere Redaktion vom Polizeipräsidium Schwaben Nord erreichte. Laut dieser häufen sich nämlich in letzter Zeit die Fälle von sogenannten Warenbetrugsdelikten, insbesondere betrifft das PS5-Konsolen und hochwertige PC- Grafikkarten.

Die dreiste Masche: Die Artikel werden zu überteuerten Preisen angeboten, das Geld dann per Vorabüberweisung eingefordert. Ist das Geld überwiesen, hört man von den entsprechenden Verkäufer:innen nichts mehr, die Ware wird nie geliefert.

Deswegen warnt die Polizei mittlerweile offiziell vor diesen Warenbetrüger:innen und bittet diesbezüglich um Aufmerksamkeit.

In letzter Zeit wurden vermehrt Anzeigen von Geschädigten erstattet, die nach Kauf und Bezahlung von hochpreisigen Elektronikartikeln über Portale wie z. B .eBay, die erworbene Ware nicht geliefert bekommen. Es werden hierzu unter anderem die Zugangsdaten von vornehmlich Händler-Accounts ausgespäht und über diese Händler dann aktuell gefragte Waren angeboten. Grund hierfür ist unter anderem die durch die Händler vorhandene Reputation auf der jeweiligen Plattform. Betroffen sind aktuell vor allem Grafikkarten des Herstellers NVIDIA oder auch die aktuelle Playstation 5 des Herstellers Sony.



Es ist nicht auszuschließen, dass auch Grafikkarten anderer namhafter Hersteller betroffen sind. Grund hierfür ist die aktuell sehr angespannte Liefersituation bei diesen Warengruppen. Die von den Tätern angebotenen Waren werden hierbei teilweise deutlich über dem empfohlenen Preis der Hersteller angeboten und auch verkauft. Die Bezahlung für ein solches Betrugsangebot erfolgt in der Regel mittels Vorabüberweisung auf Konten aus Deutschland oder dem europäischen Ausland. Hierbei besteht in der Regel keinerlei Käuferschutz und auch keine Möglichkeit mehr, das Geld zurückzufordern.



Es empfiehlt sich bei Kaufinteresse insbesondere auf die Zahlungsmethode zu achten. Auch sollte überprüft werden, ob über den Account auch schon in der Vergangenheit gleiche Waren angeboten und diese positiv bewertet wurden. Ferner bietet sich bei gewerblichen Verkäufern auch eine Überprüfung der Adress- und Kontaktdaten auch außerhalb der betroffenen Plattform an. Für Verkäufer (und auch Käufer) empfiehlt es sich die eigenen Accounts mittels 2-Faktor-Authentifizierung zusätzlich gegen Missbrauch abzusichern.



Weiterführende Informationen zum Schutz beim Online-Shopping finden sich beim Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik unter:



https://www.bsi.bund.de/DE/Themen/Verbraucherinnen-und-Verbraucher/Informationen-und-Empfehlungen/Online-Banking-Online-Shopping-und-mobil-bezahlen/Online-Shopping/online-shopping_node.html)



oder der Polizeiliche Kriminalprävention der Länder und des Bundes (ProPK):



https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/gefahren-im-internet/e-commerce/