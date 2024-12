PS5 Pro im Amazon-Angebot: Wer die Konsole noch für Weihnachten kaufen will, sollte jetzt zuschlagen!

Bei Amazon gibt es jetzt die PS5 Pro im Angebot. Günstiger dürfte sie bis Weihnachten wohl nicht mehr werden.

Ausgerechnet einen Tag nach dem Ende des großen Black Friday Sales hat Amazon nun endlich doch noch den Preis der PlayStation 5 Pro reduziert. Fall ihr euch die High-End-Konsole rechtzeitig zu Weihnachten schnappen wollt, ist jetzt also der richtige Zeitpunkt, um endlich zuzuschlagen. Noch günstiger dürfte die PS5 Pro in den verbleibenden drei Wochen vermutlich nicht mehr werden. Hier geht's direkt zum Deal:

Amazon macht keine Angaben zur Dauer des Angebots. Es könnte also jederzeit wieder enden, genauso gut aber auch für längere Zeit verfügbar sein.

PS5 Pro endlich im Angebot: Lohnt sich der Kauf der Konsole jetzt?

Die PS5 Pro bietet in vielen Spielen einen enormen Leistungsanstieg. Ob dieser den Aufpreis wert ist, ist aber eine andere Frage.

Bevor ihr nun zuschlagt, solltet ihr bedenken, dass es auch die PS5 Slim aktuell noch immer günstig im Sonderangebot gibt. Die Version mit Disc-Laufwerk im neuen Fortnite-Bundle bekommt ihr bei Amazon aktuell für 459€. Die PS5 Slim Digital Edition, die wie die PS5 Pro über kein Disc-Laufwerk verfügt, findet ihr für 359€ im MediaMarkt Cyber Week Sale:

Obwohl es die PS5 Pro jetzt bei Amazon günstiger gibt, zahlt ihr also noch immer fast 400€ mehr für die neue Konsole. Falls ihr noch gar keine PS5 besitzt und einfach nur eine Konsole sucht, um die neusten PS5-Spiele in guter Qualität mit schicker Grafik spielen zu können, solltet ihr euch das gut überlegen, denn das schafft die PS5 Slim auch.

Wie die PS5 Slim Digital Edition verfügt auch die PS5 Pro über kein Disc-Laufwerk, dafür bietet sie aber doppelt so viel Speicherplatz.

Anders sieht es aus, wenn ihr Grafik-Enthusiasten seid, die ihre PS5-Spiele unbedingt in der größtmöglichen Pracht erleben und dabei zudem nicht riskieren wollen, dass die Framerate in die Knie geht. Insbesondere dann, wenn ihr Wert auf realistische Lichtspiegelungen für Raytracing legt, führt an der PS5 Pro kaum ein Weg vorbei, denn durch neue KI-Features kommt die Konsole mit den aufwendigen Berechnungen sehr viel besser klar.

Generell bietet die PS5 Pro einen Leistungsanstieg von rund 45 Prozent, je nach Spiel mal etwas mehr oder weniger. Hinzu kommt, dass sie mit 2TB Speicher über eine doppelt so große SSD verfügt wie die PS5 Slim. Für euer Geld wird euch bei der PS5 Pro also durchaus etwas geboten, aber sie lohnt sich eben nur, wenn ihr ihre Vorteile auch wirklich wertschätzt.

