Erstes Spiel mit PS5 Pro-Support gesichtet - dieses Weltraum-Spiel hat wohl schon jetzt per Patch ein Pro-Upgrade erhalten

Überraschung! No Man's Sky ist wohl das erste Spiel mit PS5 Pro-Unterstützung.

Schon seit Monaten rätseln wir, ob es tatsächlich eine PS5 Pro gibt und sofern sie existiert, wann sie erscheint. Bisher gab es lediglich Aussagen von Industrie-Insidern sowie den Leak eines internen Dokuments, das Sony mit dem Hinweis auf Copyright-Verletzungen sperren ließ. Jetzt ist mit dem Worlds: Part 1-Update von No Man's Sky ein Patch erschienen, der das Spiel auf die leistungsfähigere Konsole vorbereitet.

Kürzlich ist das bisher umfangreichste Update für den Sci-Fi-Dauerbrenner No Man's Sky erschienen. Darin enthalten sind zahlreiche Grafikneuerungen, darunter:

ein realistisches Beleuchtungssystem

glaubwürdige Schatten

volumetrische Wolken- und Nebeleffekte

physikalisch korrekte Wasserberechnungen

Aber was hat das mit der PS5 zu tun? Der Dataminer und No Man's Sky-Experte "ThatBomberBoi" hat im Programm-Code des Updates gekramt und ist auf einige interessante Entdeckungen gestoßen.

So fand er etwa Grafikeinstellungen für eine iPhone-Version, aber auch eine Plattform mit der Modellbezeichnung "Trinity". Kommt euch der Name bekannt vor? Genau! Er geistert schon lange durch's Netz und wird durchgängig mit der PS5 Pro in Verbindung gebracht.

Hier findet ihr den Post auf X (ehemals Twitter) zu den Grafikeinstellungen:

Dazu passt auch, dass "Trinity" nahezu deckungsgleiche Grafik-Features wie die Standard-PS5 nutzt, lediglich die Wasserqualität ist eine Stufe höher angesetzt und die Auflösung macht einen größeren Sprung.

Statt bei einer dynamischen Auflösung von mindestens 1296p abzuriegeln, sind es bei der PS5 Pro mindestens 1728p.

Beide Werte sollten in der Praxis jedoch ein kleines bisschen höher liegen, da nur das Mindestmaß angegeben wird. Insgesamt dürfte die PS5 Pro-Version jedoch ein ganzes Stückchen schärfer aussehen.

Hier seht ihr No Man's Sky in Bewegung:

1:41 No Man's Sky: Neues Update macht Spiel so schön wie nie, überarbeitet den Look der Welten komplett

Das Auflösungsplus würde auch zu dem bereits durchgesickerten "PS5 Pro Optimiert"-Siegel passen, das Sony an Spiele verleiht, die per Patch auf die zusätzliche Power der Pro-Konsole zugeschnitten sind.

Wie groß ist der Sprung bei der PS5 Pro?

Sony selbst geht laut der zuvor erwähnten, internen Dokumente von einer Performance-Steigerung um 45 Prozent aus. Bei No Man's Sky würde das Auflösungsplus sogar ganze 75 Prozent betragen, wodurch deutlich wird, dass die neuere Architektur mehr Spielraum nach oben hin bietet als angenommen.

Ein noch größerer Leistungszuwachs soll bei Ray-Tracing-Effekten möglich sein, hier spricht der PlayStation-Gigant sogar von der doppelten bis vierfachen Performance. No Man's Sky verzichtet bislang auf die präzise Lichtstrahlenkalkulation und scheint auch sonst keine PS5 Pro-exklusiven Effekte zu bieten.

Wann kommt denn nun die PS5 Pro?

Dass No Man's Sky ausgerechnet jetzt mit dem großen Update auf Version 5.0 ein vermutliches PS5 Pro-Grafik-Preset einführt, lässt erahnen, dass die leistungsfähigere PlayStation in den kommenden Monaten erscheint.

Immerhin wird der Release der Konsole schon jetzt mit dem Patch vorbereitet – die Weichen für den Pro-Launch sind bei No Man’s Sky also gestellt. Wann genau die aufgebohrte PS5 im Handel erhältlich sein wird, das weiß aber nur Sony selbst. Wir müssen uns also noch ein wenig gedulden.

Habt ihr noch Hoffnung, dass gegen Ende des Jahres eine PS5 Pro bei euch zuhause steht, oder rechnet ihr eher mit 2025?