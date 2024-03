Jetzt wird es ernst: PS5 Pro-Specs wurden wohl von einem zuverlässigen Insider verraten

Ein Insider, der in der Vergangenheit immer richtig lag, hat weitere Hardware-Details zur PS5 Pro verraten.

Innerhalb weniger Tage haben wir offenbar mehr zur Hardware der leistungsfähigeren Pro-Version der PS5 erfahren, als es Sony eigentlich lieb ist. Kurz vor dem vergangenen Wochenende hat ein Insider ein Geheimdokument veröffentlicht, in dem zahlreiche Informationen zur Grafikkomponente des Mid-Gen-Refreshs festgehalten sind.

Nun folgen in einem neuen Leak noch weitere Spezifikationen, die sich mit dem gesamten Rest des Systems auseinandersetzen und leider auch einen faden Beigeschmack hinterlassen. Und zwar, weil eine massive Schwachstelle der PS5 wohl dauerhaft eine bleiben wird.

In der Nacht zum Montag hat der bekannte und extrem zuverlässige PlayStation-Insider Tom Henderson, der zum Beispiel über den PS Portal-Streaming-Handheld und die PS5 Slim Monate vor ihren jeweiligen Ankündigunge berichtete, weitere Hardware-Informationen zur PS5 Pro über seine Webseite Insider Gaming geteilt.

Unter anderem geht er dabei auf folgende Teilbereiche ein:

Auf der CPU-Seite erwartet uns wohl eine große Enttäuschung, denn mit bis zu 3,85 GHz erreicht der PS5 Pro-Prozessor offenbar nur einen zehn Prozent höheren Takt als der Chip der Basiskonsole. Die taktet bei 3,5 GHz.

Wird der CPU-Boost aktiviert, senkt sich zudem die Grafikeinheit der Pro-Konsole um 1,5 Prozent herab. Das Feature kennen wir quasi schon von der Standard-PS5, dort variierten CPU und GPU auch je nach Szenario dank AMDs SmartShift-Technologie.

Ob die PS5 Pro eine neuere Architektur verwendet, ist nicht bekannt, seit längerem rechnen Leaker allerdings damit, dass es bei Zen 2 bleibt.

Das wäre ziemlich ärgerlich, da sich die CPU der PS5 mittlerweile bei einigen aktuellen Spielen als Flaschenhals herausstellte. So waren aufwendige Physik- und KI-Simulationen im Rollenspiel-Hit Baldur's Gate 3 etwa der Hauptgrund für Ruckler:

Eine zehnprozentige Leistungssteigerung wäre in dem Fall also eher ein Tropfen auf dem heißen Stein, aber diese Herangehensweise kennen wir auch schon von der PS4 Pro. Dort fiel das CPU-Upgrade im Gegensatz zur Grafiktechnik auch eher verhalten aus.

Einen möglichen Grund für Sonys Zurückhaltung bei der CPU-Performance sieht der AMD-Experte Kepler_L2 unter anderem in der kommenden PS6. Er vermutet dass die Abwärtskompatibilität auf der PlayStation direkt an die Taktraten gekoppelt ist:

The way Sony handles BC is very complex, and it requires the new HW to run at the same or higher clock speed, even if the new HW is faster at lower clock speeds.



If they are using Zen6 dense cores for PS6, they can't target 4GHz+ for the PS5 Pro as that could break BC.