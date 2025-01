PS5 Pro günstig wie nie im Angebot: Schnappt euch die stärkste Konsole nur für kurze Zeit zum Bestpreis!

So günstig wie jetzt im MediaMarkt-Sale gab es die PS5 Pro noch nie. Das Angebot läuft allerdings bestenfalls für ein paar Tage.

Bei MediaMarkt läuft gerade die große Neujahrs-Aktion, durch die ihr 11 Prozent Extra-Rabatt auf fast das gesamte Sortiment bekommt. Das führt bei einigen ohnehin schon reduzierten oder noch neuen Produkten zu absoluten Top-Preisen. Unter diesen ist auch die PS5 Pro, die ihr durch den zusätzlichen Rabatt jetzt schon für nur 711,11€ statt 799€ abstauben könnt. Laut Vergleichsplattformen gab es die erst im November erschienene High-End-Konsole noch nie so günstig:

Der MediaMarkt-Sale läuft noch bis zum 6. Januar. Es könnte allerdings natürlich passieren, dass Top-Angebote wie die PS5 Pro schon vorher ausverkauft sind, weshalb ihr besser nicht bis zur letzten Minute warten solltet.

PS5 Pro im Angebot: Lohnt sich der Kauf der starken Konsolen jetzt?

Die PS5 Pro bietet einen deutlichen Leistungsanstieg im Vergleich zu älteren Modellen der PlayStation 5. Trotzdem lohnt sich der Kauf nicht für jeden.

Die PlayStation 5 Pro rechtfertigt ihren saftigen Preis durch ihre Leistungsstärke: Sony verspricht einen Anstieg von ungefähr 42 Prozent. In unserem Test hat sich gezeigt, dass das nicht nur leere Worte sind, sondern im Schnitt tatsächlich ungefähr erreicht wird, wobei der Leistungsanstieg allerdings von Spiel zu Spiel stark schwankt.

Besonders gut schneidet die PS5 Pro bei aufwendigem Raytracing ab, da hierfür neue KI-Features zum Einsatz kommen. Wenn ihr also spektakuläre Lichtspiegelungen nahe an der Realität in euren Spielen erleben wollt, kann sich der Kauf der High-End-Konsole für euch durchaus lohnen. Hinzu kommt noch der nicht zu unterschätzende Vorteil, dass ihr mit der PS5 Pro doppelt so viel Speicherplatz bekommt wie mit der PS5 Slim, also stolze 2TB.

Ob sich der Kauf hierfür lohnt, hängt natürlich stark davon ab, wie hoch eure Ansprüche sind. Schließlich könnt ihr auch mit der gewöhnlichen PS5 Slim noch immer hübsche Grafik und alle PS5-Spiele bekommen, und zwar zu einem sehr viel günstigeren Preis. Falls ihr zu denjenigen gehört, die auf grafische Details ohnehin nicht so sehr achten und es euch auf ein paar FPS mehr oder weniger ebenfalls nicht ankommt, solltet ihr euch vielleicht lieber die PS5 Slim schnappen, die es ebenso in der MediaMarkt-Aktion günstiger gibt: