PS5 Pro: Wollt ihr schicke neue Seitenplatten, dann müsst ihr draufzahlen - Sony bestätigt, dass Slim-Cover nicht kompatibel sind, obwohl sie eigentlich von den Maßen passen würden

Die Seitenplatten der PS5 Pro sind nicht mit denen der Slim kompatibel.

Sony hat sich mit der Preispolitik der PS5 Pro nicht gerade mit Ruhm bekleckert. Die neue Power-Konsole erscheint Anfang November zu einem Preis von satten 799 Euro. Und wer physische Spiele darauf zocken will, muss das Laufwerk separat dazukaufen. Nun hat das Unternehmen die PS5 Pro-Preisliste um einen weiteren Punkt erweitert: Wer seine Seitenplatten austauschen will, muss ebenfalls extra zahlen.

PS5 Slim-Seitenplatten nicht mit der PS5 Pro kompatibel

Was ist neu? Ein*e Sony-Sprecher*in hat mittlerweile gegenüber IGN bestätigt, dass die bereits existierenden PS5 Slim-Cover nicht mit der Pro kompatibel sind:

PS5-Faceplates sind nicht mit PS5 Pro kompatibel. Allerdings können Spieler künftig unterschiedliche Seitenplatten für die PS5 Pro verwenden, sobald diese verfügbar sind.

Wann es die speziellen PS5 Pro-Seitenplatten im Handel gibt, hat Sony bislang noch nicht verraten. Die Seitenplatten für die PS5 Slim kosten zwischen 55 und 65 Euro. Die Pro-Cover dürften sich in einem ähnlichen preislichen Rahmen bewegen, ein offizieller Preis ist bislang allerdings nicht bekannt.

Bereits am Mittwoch sorgte ein Reddit-Post von "Zrorro" für Aufsehen, auf dem ein*e Spieler*in zeigt, dass PS5 Slim-Cover nicht an die PS5 Pro angebaut werden können. Zuvor dachten viele Fans, dass dies möglich sei, da die Slim- und PS5 Pro-Seitenplatten eigentlich die gleichen Maße besitzen.

Wie uns besagter Reddit-Post zeigt, ist tatsächlich sogar der untere Teil der Slim-Seitenplatte mit der Pro kompatibel, der obere Part passt allerdings nicht, da sich die Verbindungsstücke bei der Pro an einer anderen Stelle befinden.

Die PS5 Pro kommt ausschließlich als Digital Edition (also ohne Laufwerk) am 07. November 2024 auf den Markt und wird zu einem Preis von 799 Euro erhältlich sein. Die Konsole kann seit Mitte Oktober bei Händlern wie Media Markt und Amazon vorbestellt werden.

Und an dieser Stelle ist wie immer die GamePro-Community gefragt: Was ist eure Meinung dazu? Werdet ihr die Seitenplatten eurer PS5 Pro austauschen? Schreibt es uns gerne unten in die Kommentarsektion, wir freuen uns sehr auf eure Antworten.