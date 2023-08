Der PS5-Handheld heißt jetzt PlayStation Portal und kommt mit stolzem Preis daher

Der PS5-Handheld hat jetzt endlich einen Namen und auch ein Preisschild hängt daran.

Ein Streaming-Handheld, der ausschließlich PlayStation Remote Play beherrscht. Für etliche Monate stellten wir uns die Frage, was das Gerät bringen und vor allem kosten soll. Im Rahmen der Gamescom macht Sony nun Nägel mit Köpfen und verrät mit einer Ausnahme alle Details dazu.

Das ist PlayStation Portal

Über einen langen Zeitraum hinweg war der PS5-Handheld als 'Project Q' bekannt. Heute hat Sony jedoch den offiziellen Namen in einem Blog-Post verkündet.

PlayStation Portal heißt das mobile Streaming-Gerät.

Neben dem Namen hat der PlayStation-Hersteller auch noch die Feature-Liste von PlayStation Portal im Gepäck:

8 Zoll-LCD-Bildschirm

1080p

60 fps

adaptive Trigger

haptisches Feedback

3,5 mm-Klinkenanschluss für Audio

Unterstützt werden: PS4- und PS5-Spiele, die Support für Remote Play mitbringen, also im Grunde fast der gesamte PlayStation-Katalog.

Kein PS Plus Premium-Streaming: Sony betont in der Ankündigung, dass keine Spiele über die Cloud gestreamt werden können, es bleibt also ausschließlich bei Remote Play!

Günstiger gedacht als zuvor, aber trotzdem teuer

Aufgrund der Streaming-Einschränkungen dürfte für viele PS5-Spieler*innen wohl am ehesten der Preis die Kaufentscheidung beeinflussen.

Und der fällt gar nicht mal so hoch aus:

Für 220 Euro geht PlayStation Portal an den Start.

Für ein 8 Zoll-Display ist das erstmal kein schlechter Preis, zumal ja auch alle DualSense-Features verbaut sind.