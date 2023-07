God of War Ragnarök kann via Remote Play auf dem Handy mit dem Backbone One gezockt werden.

Mit Project Q arbeitet Sony an einem offiziellen Streaming-Handheld für die PS5. Dabei handelt es sich um eine Fusion aus einem 8 Zoll-Display und dem DualSense-Controller. Eure Konsole dient dafür als Basis-Station.

Keine wirklich neue Idee, Remote Play gibt es seit der PS3 in Kombination mit der damaligen PSP. Ab der PS5 und PS4 klappt die Bedienung auch auf dem Smartphone und das macht sich der Backbone One zu Nutze. Für jede*n geeignet ist er aber wohl nicht, auch, wenn er sich richtig gut im Praxistest schlägt.

So funktioniert der Aufsteck-Controller

Im Gegensatz zum angekündigten Streaming-Handheld von Sony kommt der Backbone One ausschließlich als Controller, den ihr über einen USB-C-Stecker mit eurem Handy verbindet. Das dient dann auch als Display und kann mit dem Aufsteck-Gamepad bedient werden.

Das Einclippen war für mich anfangs etwas störrisch, da die linke Seite dafür herausgezogen werden muss und sie relativ schnell wieder zurückspringt. Mit ein bisschen Übung klappt der Vorgang aber recht flott. Euer Handy-Case müsst ihr dafür außerdem abnehmen, ansonsten sitzt der USB-Anschluss nicht korrekt.

Der Backbone One sieht schick aus und liegt auch gut in der Hand.

Die meisten Handy-Modelle sollten guten Halt im Backbone One finden, mein kleines, mittlerweile arg in die Jahre gekommenes Samsung-A50-Smartphone saß jedoch nicht einhundertprozentig perfekt. Ständig sackte es links ein Stückchen nach unten.

Herausfallen kann das Handy baubedingt nicht, ein robustes Gefühl kam durch die leichte Schräglage beim Zocken aber auch nicht auf. Da andere Reviews ein positiveres Bild zeichnen, gehe ich allerdings davon aus, dass die Form meines Smartphones schlicht ein wenig aus der Reihe fällt.

Darin brilliert der Backbone One

Im Gegensatz zu Project Q von Sony, das aller Voraussieht nach nur Remote Play verwendet, könnt ihr aufgrund der Android- oder iOS-Plattform jede x-beliebige App mit dem Backbone One-Controller nutzen.

Darunter die Remote Play-Alternative PSPlay, die zwar ein bisschen komplexer in der Einrichtung ist und eine minimal höhere Latenz aufweist, dafür jedoch weitaus ruckelfreier läuft.

Mehr darüber findet ihr hier:

Project Q / Q-Lite: Ich kann Sonys neuen Handheld kaum abwarten, gekauft wird er aber nur unter einer Voraussetzung von Chris Werian

Über den Xbox Game Pass kann ebenfalls ohne Probleme mit dem Backbone One gezockt werden, genau wie jedes Handy-Spiel mit Controller-Support, etwa Call of Duty Mobile. Auf Kompatiblitätsprobleme bin ich soweit nicht gestoßen.

In der zum Backbone One dazugehörigen App werden die ganzen Dienste zudem gebündelt, mit Komfort und Flexibilität geizt der Controller also nicht.

Die Backbone-App ist übersichtlich gestaltet und vereint all eure Apps.

Hier findet ihr den Backbone One bei den Amazon Prime Days in den Varianten für iOS und Android sowie im PlayStation- und Xbox-Layout:

Dem Backbone One fehlen einige Funktionen

Das Feedback der Tasten ist beim Aufsteck-Controller richtig gut gelungen, vor allem das Steuerkreuz weiß mit seinen großartig gewählten Druckpunkten zu gefallen.

Trotz des in die Länge gezogenen Aufbaus liegt der Backbone One mitsamt Smartphone auch gut in den Händen, die Griffhörnchen verfügen über eine sehr angenehme Form.

Die klapprigen R2- und L2-Trigger fallen dagegen ein Stückchen ab, sie bieten kaum Widerstand.

Aufgrund seiner mini-kleinen Sticks wäre der Backbone One darüber hinaus nicht meine erste Wahl bei Shootern. In einem rasant schnellen DOOM Eternal oder action-geladenen Uncharted 4 fühlen sich Kameradrehungen damit viel zu ruckartig an.

Die kleinen Sticks und sich nicht sonderlich wertig anfühlenden Schultertasten sind die größten Schwachpunkte am Controller selbst.

Zudem kommt die Handy-Erweiterung ohne haptisches Feedback beziehungsweise einer Rumble-Funktion und auch die adaptiven Trigger der PS5 fehlen.

Die volle Funktionspalette der PS5 wird es also nur mit Project Q geben, für eine gemütliche, mobile Spiele-Session reicht der Backbone One aber allemal.

Meinung der Redaktion

Chris Werian Ich habe den Backbone One jetzt schon einige Zeit im Einsatz, vorranging, um damit Titel aus dem PS Plus-Katalog zu zocken.



Da eine gewisse Latenz spürbar ist und ich dahingehend ungemein sensibel bin, beschränke ich mich primär auf Spiele, die eher durch eine gewisse Behäbigkeit aus der Masse herausstechen. Darunter zum Beispiel XCOM 2 oder Fallout 4.



Mich überzeugt dabei auch die Wandlungsfähigkeit der Controller-Erweiterung, denn ohne Probleme von einem PS5- oder PS4-Spiel in den Xbox Game Pass zu wechseln, ist schon verdammt cool.



Nur der Sitz meines Handys bereitet mir ein wenig Kopfzerbrechen – der könnte ruhig ein bisschen fester sein – und auch die Haptik der Trigger sowie Sticks lässt meiner Ansicht nach ein bisschen zu wünschen übrig. Da bin ich von Steam Deck, ASUS ROG Ally und Co. einfach Besseres gewöhnt.



Der Backbone One ist also ganz sicher nicht das Allheilmittel im Duell gegen das bisher unveröffentlichte Project Q, zum günstigen Preis aber eine praktische Alternative.