PS5-Spieler bieten ihre PS Plus Collection auf Ebay an & Sony bannt sie

Die PS Plus Collection für PS5 bietet euch insgesamt 20 lohnenswerte Highlights der PS4-Ära an. Je nach Spielerfeedback kann es sogar sein, dass die Collection in Zukunft um einige neue Titel erweitert wird, doch zunächst möchte Sony das Verhalten von Spieler*innen beobachten.

Mit Trick ist der Transfer von PS5 zu PS4 möglich

Mit einem Trick ist es möglich, auch von einer PS4 aus Zugriff auf die PS Plus Collection zu erhalten. Die GamePro-Redaktion konnte bestätigen, wie einfach dieser Trick funktioniert. Die Titel werden nämlich an das jeweilige PSN-Profil geknüpft und nicht an die Hardware. Also einfach auf der PS5 aktivieren und dann auf der PS4 herunterladen.



Offenbar ist dieser kleine Trick sogar so einfach, dass sich wohl manche Besitzer*innen einer PS5 dachten, aus diesem Umstand ein gewinnbringendes Geschäft zu schlagen.

So haben findige Spieler*innen ihre Zugangsdaten verkauft, um anderen den Eintritt zu der PS Plus Collection zu verschaffen. In Malaysia ist die PS5 beispielsweise noch nicht erhältlich, sodass ein Verkäufer hier das Geschäft seines Lebens witterte und seine Zugangsdaten für rund 7 Euro, damit andere Spieler*innen die PS Plus Collection zu ihrer PS4-Spielebibliothek hinzufügen konnten. So versorgen manche Anbieter bis zu 50 Kunden gleichzeitig. (via GamerBraves, PushSquare)

Sony zeigt keine Gnade

Das war wohl nichts: Natürlich blieb das Geschäft nicht unbemerkt und Sony hat ein Machtwort gesprochen. Verkäufer*innen der PS5-Zugangsdaten erhalten eine lebenslange Sperre, während Käufer*innen der Zugangsdaten lediglich mit zwei Monaten PS4-Abstinenz rechnen müssen.

Hier findet ihr eine Liste aller 20 Spiele, die ihr euch nicht entgehen lassen solltet:

Findet ihr die lebenslange Sperre von Sony gerechtfertigt?